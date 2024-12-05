Голубці: рецепт смачної страви на святковий стіл

Голубці можна готувати як на плиті, так і в духовці.

Голубці — страва, яка абсолютно виправдовує час, витрачений на її приготування. На святковому столі вони надовго не затримуються. Ситні та смачні, голубці користуються незмінною популярністю. Рецептів їхнього приготування існує чимало, і сьогодні ми хочемо поділитися рекомендаціями кулінарної блогерки Юлії Симончук, як зробити голубці максимально апетитними.

Голубці

Інгредієнти:

рис – 1 склянка;

фарш – 600-700 г;

цибуля – 2 головки;

морква – 1 шт;

капуста – 1-2 головки;

олія – для смаження;

томатна паста – 2 ст. л;

сметана – 200 мл;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно підготувати капустяне листя. На голівці капусти вирізати частину качана, як показано на відео, опустити капусту в каструлю з гарячою водою і злегка відварити, знімаючи поступово листя. Головне — не перетримувати, щоб листя не розлізалося. Листя остудити, вирізати товсту прожилку.

Для начинки рис відварити до напівготовності. Зробити зажарку з цибулі та моркви, змішати її з фаршем і рисом, додати сіль, перець, спеції за смаком.

Викласти начинку на капустяне листя, сформувати голубці.

На дно каструлі викласти кілька листочків капусти, а зверху щільно укласти голубці.

Тепер робимо заливку. Сметану і томатну пасту перемішати, розбавити водою і залити голубці.

Тушкувати голубці можна як на плиті, так і в духовці за температури 180 градусів протягом 1-1,5 години.

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