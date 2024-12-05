Голубці: рецепт смачної страви на святковий стіл
Голубці можна готувати як на плиті, так і в духовці.
Голубці — страва, яка абсолютно виправдовує час, витрачений на її приготування. На святковому столі вони надовго не затримуються. Ситні та смачні, голубці користуються незмінною популярністю. Рецептів їхнього приготування існує чимало, і сьогодні ми хочемо поділитися рекомендаціями кулінарної блогерки Юлії Симончук, як зробити голубці максимально апетитними.
Голубці
Інгредієнти:
- рис – 1 склянка;
- фарш – 600-700 г;
- цибуля – 2 головки;
- морква – 1 шт;
- капуста – 1-2 головки;
- олія – для смаження;
- томатна паста – 2 ст. л;
- сметана – 200 мл;
- сіль, перець – за смаком.
Спосіб приготування:
Спочатку необхідно підготувати капустяне листя. На голівці капусти вирізати частину качана, як показано на відео, опустити капусту в каструлю з гарячою водою і злегка відварити, знімаючи поступово листя. Головне — не перетримувати, щоб листя не розлізалося. Листя остудити, вирізати товсту прожилку.
Для начинки рис відварити до напівготовності. Зробити зажарку з цибулі та моркви, змішати її з фаршем і рисом, додати сіль, перець, спеції за смаком.
Викласти начинку на капустяне листя, сформувати голубці.
На дно каструлі викласти кілька листочків капусти, а зверху щільно укласти голубці.
Тепер робимо заливку. Сметану і томатну пасту перемішати, розбавити водою і залити голубці.
Тушкувати голубці можна як на плиті, так і в духовці за температури 180 градусів протягом 1-1,5 години.
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