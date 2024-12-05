Не требуют расстойки: рецепт быстрых пирожков из теста на кипятке

Начинку для пирожков можно взять любую на свой вкус.

Жареные пирожки из теста на кипятке готовятся очень быстро и не требуют расстойки. В результате они получаются пышные и мягкие. Как их приготовить, рассказала кулинарный блогер Светлана Бауэр.

Пирожки из теста на кипятке

Ингредиенты:

теплая вода – 200 мл;

кипяток – 200 мл;

сухие дрожжи – 7 гр;

сахар – 1 ст. л;

саль – 1 ч. л;

растительное масло – 3 ст. л;

мука – примерно 650 гр;

лук – 1 головка;

квашеная капуста – 300 гр;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Сначала сделаем начинку. Для этого лук порезать мелкими кубиками, обжарить на растительном масле. С квашеной капусты отжать жидкость, переложить в сковородку к луку, перемешать и жарить пару минут. Влить немного воды, добавить соль, перец по вкусу и тушить 25 минут.

Для теста сделать опару: в 200 мл теплой воды добавить, сахар, сухие дрожжи и оставить на 15 минут.

В чаше смешать половину муки и соль, влить опару, перемешать, влить кипяток и добавить остальную муку. Замесить тесто. Оно слегка липнет к рукам.

Сформировать пирожки, как показано на видео, обжарить на растительном масле с обеих сторон до золотистости.

Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

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