Не требуют расстойки: рецепт быстрых пирожков из теста на кипятке
Начинку для пирожков можно взять любую на свой вкус.
Жареные пирожки из теста на кипятке готовятся очень быстро и не требуют расстойки. В результате они получаются пышные и мягкие. Как их приготовить, рассказала кулинарный блогер Светлана Бауэр.
Пирожки из теста на кипятке
Ингредиенты:
- теплая вода – 200 мл;
- кипяток – 200 мл;
- сухие дрожжи – 7 гр;
- сахар – 1 ст. л;
- саль – 1 ч. л;
- растительное масло – 3 ст. л;
- мука – примерно 650 гр;
- лук – 1 головка;
- квашеная капуста – 300 гр;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Сначала сделаем начинку. Для этого лук порезать мелкими кубиками, обжарить на растительном масле. С квашеной капусты отжать жидкость, переложить в сковородку к луку, перемешать и жарить пару минут. Влить немного воды, добавить соль, перец по вкусу и тушить 25 минут.
Для теста сделать опару: в 200 мл теплой воды добавить, сахар, сухие дрожжи и оставить на 15 минут.
В чаше смешать половину муки и соль, влить опару, перемешать, влить кипяток и добавить остальную муку. Замесить тесто. Оно слегка липнет к рукам.
Сформировать пирожки, как показано на видео, обжарить на растительном масле с обеих сторон до золотистости.
Готовые пирожки выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.
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