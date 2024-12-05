Не потребують вистоювання: рецепт швидких пиріжків із тіста на окропі
Начинку для пиріжків можна взяти будь-яку на свій смак.
Смажені пиріжки з тіста на окропі готуються дуже швидко і не потребують вистоювання. У результаті вони виходять пишні та м'які. Як їх приготувати, розповіла кулінарна блогерка Світлана Бауер.
Пиріжки з тіста на окропі
Інгредієнти:
- тепла вода – 200 мл;
- окріп – 200 мл;
- сухі дріжджі – 7 г;
- цукор – 1 ст. л;
- саль – 1 ч. л;
- рослинна олія – 3 ст. л;
- борошно – приблизно 650 г;
- цибуля – 1 головка;
- квашена капуста – 300 г;
- сіль і перець за смаком.
Спосіб приготування:
Спочатку зробимо начинку. Для цього цибулю порізати дрібними кубиками, обсмажити на олії. Із квашеної капусти відтиснути рідину, перекласти в сковорідку до цибулі, перемішати та смажити кілька хвилин. Влити трохи води, додати сіль, перець за смаком і тушкувати 25 хвилин.
Для тіста зробити опару: у 200 мл теплої води додати цукор, сухі дріжджі та залишити на 15 хвилин.
У чаші змішати половину борошна і сіль, влити опару, перемішати, влити окріп і додати решту борошна. Замісити тісто. Воно злегка липне до рук.
Сформувати пиріжки, як показано на відео, обсмажити на олії з обох боків до золотистості.
Готові пиріжки викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.
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