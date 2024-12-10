Салат "Гранат": эффектное украшение праздничного стола

Аппетитный и красивый салат обладает очень ярким вкусом.

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Сезон новогодних рецептов продолжается, и сегодня хотим поделиться с вами способом приготовления невероятно вкусного салата "Гранат" от известного кулинарного украинского блогера Валерии Велигуры. Он не только эффектно выглядит на праздничном столе, но и получается очень аппетитным.

Салат "Гранат"

Ингредиенты:

говядина (мякоть) или куриное филе – 350 гр;

гранат – 1 шт;

грецкие орехи – 75 гр;

майонез – 75 гр;

сметана – 75 гр;

чеснок – 1-2 зубчика;

хмели-сунели – 1 ч. л;

соль, перец;

вареная свекла – 1 шт.

Способ приготовления:

Мясо отварить до готовности (курицу – примерно 30 минут, а говядину – 1,5-2 часа) и разделить на волокна. С граната снять хвостик и вынуть зернышки.

В глубокую емкость сложить мясо, зерна 2/3 граната, измельченные орешки, майонез, сметану, чеснок, соль, перец и хмели-сунели. Все хорошо перемешать.

Массу пересыпать в глубокую пиалу, очень хорошо утрамбовать. Перевернуть, снять пиалу, а салату придать форму граната, как показано на видео. Добить хвостик из граната и покрываем салат слоем натертой вареной свеклы.

Сделать надрез, достать часть салата, смазать немного майонезом или сметаной и покрыть зернами граната.

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