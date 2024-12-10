Салат "Гранат": эффектное украшение праздничного стола
Аппетитный и красивый салат обладает очень ярким вкусом.
Сезон новогодних рецептов продолжается, и сегодня хотим поделиться с вами способом приготовления невероятно вкусного салата "Гранат" от известного кулинарного украинского блогера Валерии Велигуры. Он не только эффектно выглядит на праздничном столе, но и получается очень аппетитным.
Салат "Гранат"
Ингредиенты:
- говядина (мякоть) или куриное филе – 350 гр;
- гранат – 1 шт;
- грецкие орехи – 75 гр;
- майонез – 75 гр;
- сметана – 75 гр;
- чеснок – 1-2 зубчика;
- хмели-сунели – 1 ч. л;
- соль, перец;
- вареная свекла – 1 шт.
Способ приготовления:
Мясо отварить до готовности (курицу – примерно 30 минут, а говядину – 1,5-2 часа) и разделить на волокна. С граната снять хвостик и вынуть зернышки.
В глубокую емкость сложить мясо, зерна 2/3 граната, измельченные орешки, майонез, сметану, чеснок, соль, перец и хмели-сунели. Все хорошо перемешать.
Массу пересыпать в глубокую пиалу, очень хорошо утрамбовать. Перевернуть, снять пиалу, а салату придать форму граната, как показано на видео. Добить хвостик из граната и покрываем салат слоем натертой вареной свеклы.
Сделать надрез, достать часть салата, смазать немного майонезом или сметаной и покрыть зернами граната.
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