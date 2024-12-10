Салат "Гранат": ефектна прикраса святкового столу

Апетитний і красивий салат має дуже яскравий смак.

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Сезон новорічних рецептів триває, і сьогодні хочемо поділитися з вами способом приготування неймовірно смачного салату "Гранат" від відомої кулінарної української блогерки Валерії Велігури. Він не тільки має ефектний вигляд на святковому столі, а й виходить дуже апетитним.

Салат "Гранат"

Інгредієнти:

яловичина (м'якоть) або куряче філе – 350 г;

гранат – 1 шт;

волоські горіхи – 75 г;

майонез – 75 г;

сметана – 75 г;

часник – 1-2 зубчики;

хмелі-сунелі – 1 ч. л;

сіль, перець;

варений буряк – 1 шт.

Спосіб приготування:

М'ясо відварити до готовності (курку — приблизно 30 хвилин, а яловичину — 1,5-2 години) і розділити на волокна. З граната зняти хвостик і вийняти зернятка.

У глибоку ємність скласти м'ясо, зерна 2/3 граната, подрібнені горішки, майонез, сметану, часник, сіль, перець і хмелі-сунелі. Усе добре перемішати.

Масу пересипати в глибоку піалу, дуже добре утрамбувати. Перевернути, зняти піалу, а салату надати форму граната, як показано на відео. Добити хвостик із граната і покриваємо салат шаром натертого вареного буряка.

Зробити надріз, дістати частину салату, змастити трохи майонезом або сметаною і покрити зернами граната.

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