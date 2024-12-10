Салат "Гранат": ефектна прикраса святкового столу
Апетитний і красивий салат має дуже яскравий смак.
Сезон новорічних рецептів триває, і сьогодні хочемо поділитися з вами способом приготування неймовірно смачного салату "Гранат" від відомої кулінарної української блогерки Валерії Велігури. Він не тільки має ефектний вигляд на святковому столі, а й виходить дуже апетитним.
Салат "Гранат"
Інгредієнти:
- яловичина (м'якоть) або куряче філе – 350 г;
- гранат – 1 шт;
- волоські горіхи – 75 г;
- майонез – 75 г;
- сметана – 75 г;
- часник – 1-2 зубчики;
- хмелі-сунелі – 1 ч. л;
- сіль, перець;
- варений буряк – 1 шт.
Спосіб приготування:
М'ясо відварити до готовності (курку — приблизно 30 хвилин, а яловичину — 1,5-2 години) і розділити на волокна. З граната зняти хвостик і вийняти зернятка.
У глибоку ємність скласти м'ясо, зерна 2/3 граната, подрібнені горішки, майонез, сметану, часник, сіль, перець і хмелі-сунелі. Усе добре перемішати.
Масу пересипати в глибоку піалу, дуже добре утрамбувати. Перевернути, зняти піалу, а салату надати форму граната, як показано на відео. Добити хвостик із граната і покриваємо салат шаром натертого вареного буряка.
Зробити надріз, дістати частину салату, змастити трохи майонезом або сметаною і покрити зернами граната.
Читайте також:
Святкові рецепти: салат "Мімоза" з копченою скумбрією
Класичний олів'є з яловичиною: рецепт святкового салату