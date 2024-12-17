Вкусная выпечка на Рождество: рецепт бискотти с фисташками и шоколадом (видео)

Бискотти с фисташками и шоколадом – один из самых вкусных десертов.

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Бискотти с фисташками и шоколадом – это традиционная рождественская выпечка. В Италии их обычно подают к вину на рождественские праздники. Рецептом поделилась блогер Cosanzenele Gatesc.

Бискотти с фисташками и шоколадом

Благодаря особому способу производства бискотти получаются очень вкусными и рассыпчатыми.

Бискотти с фисташками и шоколадом

Ингредиенты:

300 г муки;

чайная ложка разрыхлителя;

щепотка соли;

50 г сливочного масла;

150 г сахара;

2 яйца;

ваниль;

чайная ложка апельсиновой цедры;

чайная ложка цедры лимона;

щедрая горсть фисташек без соли;

шоколад.

Миксером взбейте сливочное масло комнатной температуре, с сахаром, яйцами, ванилью, солью и мукой, смешайте с остальными сухими ингредиентами: разрыхлителем, цедрой апельсина и цедрой лимона. Добавляем нарезанные фисташки и наше тесто готово.

Делим его на две части, смазываем руки небольшим количеством масла и формируем два багета. Немного прижмите и поставьте их готовится в разогретую до 175 градусов духовку на 25 минут.

Дайте бискотти остыть, нарежьте толстыми ломтиками и снова поставьте в духовку на 5-6 минут подсушить.

И сделайте шоколадный крем, растапливая шоколад на водяной бане. Обмакните каждое печенье в шоколад, посыпьте фисташками и поставьте в холодильник, чтобы шоколад застыл. Такие бискотти отлично сочетаются с кофе, чаем или их можно есть просто так.

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