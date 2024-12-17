Вкусная выпечка на Рождество: рецепт бискотти с фисташками и шоколадом (видео)
Бискотти с фисташками и шоколадом – один из самых вкусных десертов.
Бискотти с фисташками и шоколадом – это традиционная рождественская выпечка. В Италии их обычно подают к вину на рождественские праздники. Рецептом поделилась блогер Cosanzenele Gatesc.
Благодаря особому способу производства бискотти получаются очень вкусными и рассыпчатыми.
Бискотти с фисташками и шоколадом
Ингредиенты:
- 300 г муки;
- чайная ложка разрыхлителя;
- щепотка соли;
- 50 г сливочного масла;
- 150 г сахара;
- 2 яйца;
- ваниль;
- чайная ложка апельсиновой цедры;
- чайная ложка цедры лимона;
- щедрая горсть фисташек без соли;
- шоколад.
Миксером взбейте сливочное масло комнатной температуре, с сахаром, яйцами, ванилью, солью и мукой, смешайте с остальными сухими ингредиентами: разрыхлителем, цедрой апельсина и цедрой лимона. Добавляем нарезанные фисташки и наше тесто готово.
Делим его на две части, смазываем руки небольшим количеством масла и формируем два багета. Немного прижмите и поставьте их готовится в разогретую до 175 градусов духовку на 25 минут.
Дайте бискотти остыть, нарежьте толстыми ломтиками и снова поставьте в духовку на 5-6 минут подсушить.
И сделайте шоколадный крем, растапливая шоколад на водяной бане. Обмакните каждое печенье в шоколад, посыпьте фисташками и поставьте в холодильник, чтобы шоколад застыл. Такие бискотти отлично сочетаются с кофе, чаем или их можно есть просто так.
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