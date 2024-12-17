Смачна випічка на Різдво: рецепт біскотті з фісташками та шоколадом (відео)

Біскотті з фісташками та шоколадом — один із найсмачніших десертів.

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Біскотті з фісташками та шоколадом — це традиційна різдвяна випічка. В Італії їх зазвичай подають до вина на різдвяні свята. Рецептом поділилася блогерка Cosanzenele Gatesc.

Біскотті з фісташками та шоколадом

Завдяки особливому способу виробництва біскотті виходять дуже смачними і розсипчастими.

Біскотті з фісташками та шоколадом

Інгредієнти:

300 г борошна;

чайна ложка розпушувача;

дрібка солі;

50 г вершкового масла;

150 г цукру;

2 яйця;

ваніль;

чайна ложка апельсинової цедри;

чайна ложка цедри лимона;

щедра жменя фісташок без солі;

шоколад.

Міксером збийте вершкове масло кімнатної температури, з цукром, яйцями, ваніллю, сіллю і борошном, змішайте з іншими сухими інгредієнтами: розпушувачем, цедрою апельсина і цедрою лимона. Додаємо нарізані фісташки і наше тісто готове.

Ділимо його на дві частини, змащуємо руки невеликою кількістю олії і формуємо два багети. Трохи притисніть і поставте їх готуватися в розігріту до 175 градусів духовку на 25 хвилин.

Дайте біскотті охолонути, наріжте товстими скибочками і знову поставте в духовку на 5-6 хвилин підсушити.

І зробіть шоколадний крем, розтоплюючи шоколад на водяній бані. Вмочіть кожне печиво в шоколад, посипте фісташками і поставте в холодильник, щоб шоколад застиг. Такі біскотті чудово поєднуються з кавою, чаєм або їх можна їсти просто так.

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