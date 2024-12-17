Смачна випічка на Різдво: рецепт біскотті з фісташками та шоколадом (відео)
Біскотті з фісташками та шоколадом — один із найсмачніших десертів.
Біскотті з фісташками та шоколадом — це традиційна різдвяна випічка. В Італії їх зазвичай подають до вина на різдвяні свята. Рецептом поділилася блогерка Cosanzenele Gatesc.
Завдяки особливому способу виробництва біскотті виходять дуже смачними і розсипчастими.
Біскотті з фісташками та шоколадом
Інгредієнти:
- 300 г борошна;
- чайна ложка розпушувача;
- дрібка солі;
- 50 г вершкового масла;
- 150 г цукру;
- 2 яйця;
- ваніль;
- чайна ложка апельсинової цедри;
- чайна ложка цедри лимона;
- щедра жменя фісташок без солі;
- шоколад.
Міксером збийте вершкове масло кімнатної температури, з цукром, яйцями, ваніллю, сіллю і борошном, змішайте з іншими сухими інгредієнтами: розпушувачем, цедрою апельсина і цедрою лимона. Додаємо нарізані фісташки і наше тісто готове.
Ділимо його на дві частини, змащуємо руки невеликою кількістю олії і формуємо два багети. Трохи притисніть і поставте їх готуватися в розігріту до 175 градусів духовку на 25 хвилин.
Дайте біскотті охолонути, наріжте товстими скибочками і знову поставте в духовку на 5-6 хвилин підсушити.
І зробіть шоколадний крем, розтоплюючи шоколад на водяній бані. Вмочіть кожне печиво в шоколад, посипте фісташками і поставте в холодильник, щоб шоколад застиг. Такі біскотті чудово поєднуються з кавою, чаєм або їх можна їсти просто так.
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