Рождественская сказка: рецепт печенья "Грибы"

Вместо шоколада грибы можно покрыть цветной глазурью.

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Печенье в форме грибов с шапочкой, покрытой глазурью или шоколадом, многим знакомо еще с детства. Своим рецептом этой выпечки поделилась и кулинарный блогер Светлана Бауэр. Она советует приготовить их к Рождеству и подарить детям и взрослым настоящую сказку.

Печенье "Грибы"

Ингредиенты:

сливочное масло или маргарин комнатной температуры — 150 гр;

сметана — 130 гр;

мука — 550 гр;

сахар — 220 гр;

яйца — 1 шт;

щепотка соли;

ванильный сахар — 7 гр.

Для украшения:

шоколад;

мак:

кондитерская посыпка.

Способ приготовления:

Масло смешать с яйцом, сметаной, сахаром, ванильным сахаром и солью и слегка взбить. Ввести муку и разрыхлитель, замесить тесто.

Сформировать грибы: шляпки — по 25 гр, ножки — 15 гр. Отправить их в морозильную камеру на 15 минут.

Выпекать их в заранее разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

В еще горячих шапочках сделать углубление внизу. Скрепить шляпку и ножку либо растопленным шоколадом, либо кондитерским клеем.

Грибочки сначала окунуть шляпкой в растопленный шоколад, украсить и отправить в холодильник на 20 минут. Затем окунуть в шоколад и низ ножки гриба, посыпать кондитерской посыпкой или маком. Оставить в холодильнике до полного застывания.

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