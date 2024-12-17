Рождественская сказка: рецепт печенья "Грибы"
Вместо шоколада грибы можно покрыть цветной глазурью.
Печенье в форме грибов с шапочкой, покрытой глазурью или шоколадом, многим знакомо еще с детства. Своим рецептом этой выпечки поделилась и кулинарный блогер Светлана Бауэр. Она советует приготовить их к Рождеству и подарить детям и взрослым настоящую сказку.
Печенье "Грибы"
Ингредиенты:
- сливочное масло или маргарин комнатной температуры — 150 гр;
- сметана — 130 гр;
- мука — 550 гр;
- сахар — 220 гр;
- яйца — 1 шт;
- щепотка соли;
- ванильный сахар — 7 гр.
Для украшения:
- шоколад;
- мак:
- кондитерская посыпка.
Способ приготовления:
Масло смешать с яйцом, сметаной, сахаром, ванильным сахаром и солью и слегка взбить. Ввести муку и разрыхлитель, замесить тесто.
Сформировать грибы: шляпки — по 25 гр, ножки — 15 гр. Отправить их в морозильную камеру на 15 минут.
Выпекать их в заранее разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
В еще горячих шапочках сделать углубление внизу. Скрепить шляпку и ножку либо растопленным шоколадом, либо кондитерским клеем.
Грибочки сначала окунуть шляпкой в растопленный шоколад, украсить и отправить в холодильник на 20 минут. Затем окунуть в шоколад и низ ножки гриба, посыпать кондитерской посыпкой или маком. Оставить в холодильнике до полного застывания.
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