Різдвяна казка: рецепт печива "Гриби"

Замість шоколаду гриби можна покрити кольоровою глазур'ю.

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Печиво у формі грибів із шапочкою, вкритою глазур'ю або шоколадом, – багатьом знайомі ще з дитинства. Своїм рецептом цієї випічки поділилася і кулінарна блогерка Світлана Бауер. Вона радить приготувати їх до Різдва та подарувати дітям і дорослим справжню казку.

Печиво "Гриби"

Інгредієнти:

вершкове масло або маргарин кімнатної температури – 150 г;

сметана – 130 г;

борошно – 550 г;

цукор – 220 г;

яйця – 1 шт;

дрібка солі;

ванільний цукор – 7 г.

Для прикраси:

шоколад;

мак:

кондитерська посипка.

Спосіб приготування:

Масло змішати з яйцем, сметаною, цукром, ванільним цукром і сіллю та злегка збити. Ввести борошно і розпушувач, замісити тісто.

Сформувати гриби: капелюшки – по 25 г, ніжки – 15 г. Відправити їх у морозильну камеру на 15 хвилин.

Випікати їх у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.

У ще гарячих шапочках зробити заглиблення внизу. Скріпити капелюшок і ніжку або розтопленим шоколадом, або кондитерським клеєм.

Грибочки спочатку занурити капелюшком у розтоплений шоколад, прикрасити й відправити в холодильник на 20 хвилин. Потім занурити в шоколад і низ ніжки гриба, посипати кондитерською посипкою або маком. Залишити в холодильнику до повного застигання.

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