Різдвяна казка: рецепт печива "Гриби"
Замість шоколаду гриби можна покрити кольоровою глазур'ю.
Печиво у формі грибів із шапочкою, вкритою глазур'ю або шоколадом, – багатьом знайомі ще з дитинства. Своїм рецептом цієї випічки поділилася і кулінарна блогерка Світлана Бауер. Вона радить приготувати їх до Різдва та подарувати дітям і дорослим справжню казку.
Печиво "Гриби"
Інгредієнти:
- вершкове масло або маргарин кімнатної температури – 150 г;
- сметана – 130 г;
- борошно – 550 г;
- цукор – 220 г;
- яйця – 1 шт;
- дрібка солі;
- ванільний цукор – 7 г.
Для прикраси:
- шоколад;
- мак:
- кондитерська посипка.
Спосіб приготування:
Масло змішати з яйцем, сметаною, цукром, ванільним цукром і сіллю та злегка збити. Ввести борошно і розпушувач, замісити тісто.
Сформувати гриби: капелюшки – по 25 г, ніжки – 15 г. Відправити їх у морозильну камеру на 15 хвилин.
Випікати їх у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.
У ще гарячих шапочках зробити заглиблення внизу. Скріпити капелюшок і ніжку або розтопленим шоколадом, або кондитерським клеєм.
Грибочки спочатку занурити капелюшком у розтоплений шоколад, прикрасити й відправити в холодильник на 20 хвилин. Потім занурити в шоколад і низ ніжки гриба, посипати кондитерською посипкою або маком. Залишити в холодильнику до повного застигання.
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