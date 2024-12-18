На новогодний стол 2025: рецепт праздничного торта "Снеговик"

Такой торт можно подать и на Новый год и на Рождество.

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Торт "Снеговик" — самый новогодний десерт. Он нарядно выглядит и получается очень вкусным. Фокус расскажет, как его приготовить.

Торт "Снеговик"

Ингредиенты:

мука – 150 г;

сахар – 3 ст. л.;

кокосовая стружка – 200 г;

сливочное масло – 150 г;

сгущенное молоко – 7 ст. л.

Для крема:

сливки жирностью 35% – 350 мл;

мягкий творог – 300 г;

сгущенное молоко – 3/4 банки;

очищенные миндальные орехи – 150 г;

ванильный сахар – 2 ч. л.;

кокосовое молоко – 600 мл;

желатин – 30 г.

Муку просейте в миску, добавьте сахар, мягкое сливочное масло и треть кокосовой стружки. Вымесите мягкое тесто, скатайте в шар, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на полчаса.

Разогрейте духовку до 190 °С. Приготовьте две круглые формы разного размера и смажьте их сливочным маслом. Раскатайте тесто в два круга по диаметру форм. Переложите тесто в формы и выпекайте около 15 минут.

Желатин замочите в 4 ст. л. холодной кипяченой воды и оставьте на 15 минут. Орехи измельчите и подрумяньте на сухой сковороде.

Смешать творог с 0,75 банки сгущенного молока, ванильным сахаром и кокосовым молоком. Желатин нужно отжать и на небольшом огне растопите до однородности. Дайте немного остыть. Сливки взбейте в плотную пену. Постепенно добавьте желатин в творожную массу, затем перемешайте с миндалем и взбитыми сливками. Выложите смесь в застеленные пищевой пленкой две миски, которые подходят по диаметру к коржам и поставьте в холодильник на 2 часа.

Формы с застывшим кремом накройте готовыми коржами, подравняйте края. Уберите формы и пленку.

Смазать сгущенкой, посыпьте оставшейся кокосовой стружкой и сформируйте снеговика. Украсьте шоколадом.

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