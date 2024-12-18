На новорічний стіл 2025: рецепт святкового торта "Сніговик"

Такий торт можна подати і на Новий рік, і на Різдво.

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Торт "Сніговик" — найноворічніший десерт. Він має ошатний вигляд і виходить дуже смачним. Фокус розповість, як його приготувати.

Торт "Сніговик"

Інгредієнти:

борошно — 150 г;

цукор — 3 ст. л.;

кокосова стружка — 200 г;

вершкове масло — 150 г;

згущене молоко — 7 ст. л.

Для крему:

вершки жирністю 35% — 350 мл;

м'який сир — 300 г;

згущене молоко — 3/4 банки;

очищені мигдальні горіхи — 150 г;

ванільний цукор — 2 ч. л.;

кокосове молоко — 600 мл;

желатин — 30 г.

Борошно просійте в миску, додайте цукор, м'яке вершкове масло і третину кокосової стружки. Вимісіть м'яке тісто, скачайте в кулю, загорніть у харчову плівку і приберіть у холодильник на півгодини.

Розігрійте духовку до 190 °С. Приготуйте дві круглі форми різного розміру та змастіть їх вершковим маслом. Розкачайте тісто у два кола по діаметру форм. Перекладіть тісто у форми і випікайте близько 15 хвилин.

Желатин замочіть у 4 ст. л. холодної кип'яченої води і залиште на 15 хвилин. Горіхи подрібніть і підрум'яньте на сухій сковороді.

Змішати сир із 0,75 банки згущеного молока, ванільним цукром і кокосовим молоком. Желатин потрібно віджати і на невеликому вогні розтопіть до однорідності. Дайте трохи охолонути. Вершки збийте в щільну піну. Поступово додайте желатин у сирну масу, потім перемішайте з мигдалем і збитими вершками. Викладіть суміш у застелені харчовою плівкою дві миски, які підходять за діаметром до коржів і поставте в холодильник на 2 години.

Форми із застиглим кремом накрийте готовими коржами, підрівняйте краї. Приберіть форми та плівку.

Змастити згущеним молоком, посипте кокосовою стружкою, що залишилася, і сформуйте сніговика. Прикрасьте шоколадом.

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