На новогодний стол: рецепт свиной корейки с яблоками

Свиная корейка идеально подходит для праздничного меню. И по этому рецепту она получается изумительно вкусной.

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Свиная корейка годится на самые разные случаи кулинарной жизни: например, это мясо можно запечь большим куском и подать на праздничный стол. Из корейки также можно свернуть рулет с начинкой. Но лучше всего она получается с овощами и фруктами, которые отдают свой аромат мясу и делают его более нежным. Фокус расскажет, как приготовить корейку с яблоками.

Корейка, приготовленная по этому рецепту, буквально тает во рту.

Свиная корейка с яблоками

Ингредиенты:

свиная корейка — 800 г;

яблоки — 300 г;

репчатый лук — 200 г;

яблочный сидр или белое сухое вино — 250 мл;

соль, свежемолотый черный перец.

Мясо вымойте и обсушите бумажными полотенцами. Натрите мясо солью и свежемолотым черным перцем.

Яблоки очистите от семян. Мякоть нарежьте ломтиками. Лук очистите и нарежьте полукольцами.

Переложите мясо в форму, например, в утятницу. Вокруг и сверху распределите лук и яблоки. Закройте крышкой. И просто запекайте при температуре 100 °С около 5 часов.

Чтобы корейка подрумянилась сверху, откройте крышку, смажьте мясо медом, смешанным с соевым соусом (2:1), и запекайте при 200 °С еще 10-15 минут.

Подайте мясо к столу с запеченными яблоками. Можно приготовить в качестве гарнира отварной, или запеченный картофель.

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