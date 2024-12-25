На новорічний стіл: рецепт свинячої корейки з яблуками

Свиняча корейка ідеально підходить для святкового меню. І за цим рецептом вона виходить дивовижно смачною.

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Свиняча корейка годиться на найрізноманітніші випадки кулінарного життя: наприклад, це м'ясо можна запекти великим шматком і подати на святковий стіл. З корейки також можна згорнути рулет із начинкою. Але найкраще вона смакує з овочами та фруктами, які віддають свій аромат м'ясу та роблять його ніжнішим. Фокус розповість, як приготувати корейку з яблуками.

Корейка, приготована за цим рецептом, буквально тане в роті.

Свиняча корейка з яблуками

Інгредієнти:

свиняча корейка — 800 г;

яблука — 300 г;

ріпчаста цибуля — 200 г;

яблучний сидр або біле сухе вино — 250 мл;

сіль, свіжомелений чорний перець.

М'ясо вимийте та обсушіть паперовими рушниками. Натріть м'ясо сіллю та свіжомеленим чорним перцем.

Яблука очистіть від насіння. М'якоть наріжте скибочками. Цибулю очистіть і наріжте півкільцями.

Перекладіть м'ясо у форму, наприклад, у качатницю. Навколо та зверху розподіліть цибулю та яблука. Закрийте кришкою та просто запікайте за температури 100 °С близько 5 годин.

Щоб корейка підрум'янилася зверху, відкрийте кришку, змастіть м'ясо медом, змішаним із соєвим соусом (2:1), і запікайте за 200 °С ще 10-15 хвилин.

Подайте м'ясо до столу із запеченими яблуками. Можна приготувати як гарнір відварну або запечену картоплю.

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