Салаты на новогодний стол: как приготовить классический салат "Селедка под шубой"

История происхождения этого салата покрыта тайной. Но на Новый год его можно найти буквально на каждом столе.

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Если подумать, какие салаты приготовить на праздничный стол, то после "Оливье" обычно сразу приходят мысли о "Селедке под шубой". Откуда вдруг возник в 60–70-е годы этот салат на праздничных столах — тайна. Свекольные салаты есть в скандинавской кухне и в кухне стран Балтии, но слоями все ингредиенты там не укладывают. В любом случае – это популярный и вкусный салат, так что его стоит приготовить. Фокус расскажет, как приготовить классический салат "Селедка под шубой" и какие ингредиенты понадобятся.

Салат "Селедка под шубой" точно входит в список 10 лучших салатов, который наверняка есть у каждого. Можно спорит о том, класть яблоко или не класть, ошпаривать лук или не стоит, и как правильно располагать слои. Но канонического рецепта у селедки под шубой не существует.

Секреты приготовления "Селедки под шубой"

Можно попробовать приготовить все слои по разному, чтобы получилась более интересная структура. Например, селедку нарежьте крупными ломтиками, картофель – кубиками, лук – очень мелко нарежьте, а свеклу и морковку натрите на крупной терке.

Каждый слой рекомендуют промазывать майонезом. Но можно порцию каждого ингредиенты отдельно заправить майонезом и только потом выкладывать слои. Так уйдет меньше майонеза и салат получится более сочным.

Класть кислое яблоко, или нет, ваш выбор, но яблоко пускает сок. Об этом стоит помнить.

Классическая селедка под шубой

Ингредиенты:

хорошая, жирная, слабосоленая сельдь — 400 г;

свекла — 300 г;

картофель – 300 г;

морковка — 200 г;

лук – 100 г;

майонез;

четыре яйца.

Свеклу, картофель и морковь отварите, не очищая кожуры. Сначала будет готова морковь (через 20 минут), потом картофель (30–35 минут), на варку свеклы уйдет не меньше часа. Можно также запечь овощи в духовке. Готовность можно проверить шпажкой или ножом: он должен легко входить в мякоть. Дайте овощам остыть, пока подготавливаются другие ингредиенты.

Селедку очистите и разделайте на филе. Затем селедочное филе нужно нарезать кубиками со стороной 1 см.

Яйца отварите вкрутую и очистите.

Лук нарежьте мелкими кубиками и ошпарьте кипятком. Можно замариновать его в лимонном соке, или в уксусе.

Очистите все вареные овощи от кожуры и натрите на крупной терке. Так же крупно натрите яйца.

Выложите в салатник ингредиенты слоями, промазав каждый слоем майонезом: сначала половину картофеля, потом селедку, лук, оставшийся картофель, затем морковь, яйца и свеклу. Если вы хотите добиться от салата идеальной формы, как в ресторане, выкладывайте салат в поварское кольцо.

Верхний слой свеклы также щедро смажьте майонезом.

Накройте салат пленкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше — на ночь, чтобы он успел пропитаться. Затем достаньте, украсьте зеленым луком при желании и подавайте.

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