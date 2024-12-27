Салати на новорічний стіл: як приготувати класичний салат "Оселедець під шубою"

Історія походження цього салату покрита таємницею. Але на Новий рік його можна знайти буквально на кожному столі.

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Якщо подумати, які салати приготувати на святковий стіл, то після "Олів'є" зазвичай одразу приходять думки про "Оселедець під шубою". Звідки раптом виник у 60-70-ті роки цей салат на святкових столах — таємниця. Бурякові салати є в скандинавській кухні та в кухні країн Балтії, але шарами всі інгредієнти там не укладають. У будь-якому разі — це популярний і смачний салат, тож його варто приготувати. Фокус розповість, як приготувати класичний салат "Оселедець під шубою" і які інгредієнти знадобляться.

Салат "Оселедець під шубою" точно входить до списку 10 найкращих салатів, який, напевно, є у кожного. Можна сперечатися про те, класти яблуко чи не класти, ошпарювати цибулю чи не варто, і як правильно розташовувати шари. Але канонічного рецепта в оселедця під шубою не існує.

Секрети приготування "Оселедця під шубою"

Можна спробувати приготувати всі шари по-різному, щоб вийшла цікавіша структура. Наприклад, оселедець наріжте великими скибочками, картоплю — кубиками, цибулю — дуже дрібно наріжте, а буряк і моркву натріть на крупній тертці.

Кожен шар рекомендують промащувати майонезом. Але можна порцію кожного інгредієнта окремо заправити майонезом і тільки потім викладати шари. Так піде менше майонезу і салат вийде більш соковитим.

Класти кисле яблуко, чи ні, ваш вибір, але яблуко пускає сік. Про це варто пам'ятати.

Класичний оселедець під шубою

Інгредієнти:

хороший, жирний, слабосолоний оселедець — 400 г;

буряк — 300 г;

картопля — 300 г;

морквина — 200 г;

цибуля — 100 г;

майонез;

чотири яйця.

Буряк, картоплю і моркву відваріть, не очищаючи шкірки. Спочатку буде готова морква (через 20 хвилин), потім картопля (30-35 хвилин), на варіння буряка піде не менше години. Можна також запекти овочі в духовці. Готовність можна перевірити шпажкою або ножем: він має легко входити в м'якоть. Дайте овочам охолонути, поки готуються інші інгредієнти.

Оселедець очистіть і обробіть на філе. Потім оселедцеве філе потрібно нарізати кубиками зі стороною 1 см.

Яйця відваріть круто і очистіть.

Цибулю наріжте дрібними кубиками та ошпарте окропом. Можна замаринувати її в лимонному соку, або в оцті.

Очистіть усі варені овочі від шкірки та натріть на крупній тертці. Так само крупно натріть яйця.

Викладіть у салатник інгредієнти шарами, промазавши кожний шар майонезом: спочатку половину картоплі, потім оселедець, цибулю, картоплю, що залишилася, потім моркву, яйця і буряк. Якщо ви хочете домогтися від салату ідеальної форми, як у ресторані, викладайте салат у кухарське кільце.

Верхній шар буряка також щедро змастіть майонезом.

Накрийте салат плівкою і приберіть у холодильник щонайменше на 2 години, а краще — на ніч, щоб він встиг просочитися. Потім дістаньте, прикрасьте зеленою цибулею за бажанням і подавайте.

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