Королева новогоднего стола: 3 рецепта курицы в духовке

Маринованная курица, запеченная в духовке с овощами или фруктами — идеальное дополнение праздничного стола.

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Курочка с румяной корочкой — отличное блюдо на новогоднем столе. Она выглядит очень аппетитно и подходит к любому гарниру и салату. Фокус собрал три рецепта запеченной в духовке курицы, которые выручат, если у вас закончились идеи для праздничного меню.

Курица на банке

Ингредиенты:

курица — 1,5-2 кг;

растительное масло;

соль — 1 ч. л;

сушеный чеснок — 1 ч. л;

паприка — 1 ч. л.

чеснок — 2 зубчика;

сахар — 1 ст. л;

сушеные травы — 1 ч. л;

вода.

Способ приготовления:

Курицу поместить в большую миску, полить растительным маслом, посыпать паприкой, сушеным чесноком, солью, все хорошо натереть и оставить курицу мариноваться.

Духовку разогреть до 200 градусов.

В банку налить воду, как показано на видео, добавить туда порезанные зубчики чеснока, сахар, сушеные травы, все хорошо перемешать. В противень налить немного воды. Курицу надеть на банку и отправить в духовку примерно на полтора часа.

Готовую курочку снять с банки и можно подавать к столу.

Курица с овощами в духовке

Ингредиенты:

курица;

сметана — 2 ст. л;

томатная паста — 1 ст. л;

соль — 1 ч. л;

черный перец — 1 ч. л;

паприка — 1 ч. л.

Для гарнира:

картофель — 6-8 шт;

синий лук;

шампиньоны;

брокколи;

помидоры черри

чеснок — 2-3 зубчика;

соль, перец по вкусу;

паприка;

орегано;

растительное масло.

Способ приготовления:

Целую курицу разрезать ее и намного выровнять, как показано на видео. Смешать сметану, томатную пасту, соль, перец, паприку и сушеный чеснок. Все перемешать и хорошо смазать курицу с обеих сторон. Оставить ее промариноваться на 2-3 часа.

Пока курица маринуется, почистить и нарезать картофель и выложить на противень. Туда же отправить порезанный лук, нарезанные шампиньоны, капусту брокколи и болгарский перец, но это по желанию. Добавить помидоры черри, а также 2 или 3 зубчика чеснока. Полить все подсолнечным маслом, посолить, поперчить, добавить специи и перемешать. Поставить овощи в духовку, разогретую до 200 градусов, сверху разместить решетку и положить на нее курицу, накрыв фольгой. Через 45 минут снять фольгу и запекать все еще 20-25 минут.

При подаче на стол выложить курицу и овощи на красивое большое блюдо.

Курица с яблоками

Ингредиенты:

тушка курицы;

перец, паприка и чеснок;

яблоки — 1-2 шт;

чабрец — 3 веточки;

оливковое масло — 2 ст. л;

яблочный уксус — 2 ст. л;

мед — 2 ст. л;

дижонская горчица — 1 ч. л;

соль — 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Курицу натереть смесью специй снаружи и внутри, оставить мариноваться в холодильнике на ночь.

Очистить яблоки от сердцевины и нарезать большими кусками. Положить куски яблока и веточки чабреца внутрь курицы.

Разогреть духовку до 190 градусов. Выложить курицу грудкой вверх на противень или в жаропрочную форму. Запекать в течение 70-80 минут.

Смешать в миске оливковое масло, яблочный уксус, мед, горчицу и соль. Нанести подготовленную смесь на поверхность курицы с помощью кулинарной кисточки. Вернуть в духовку еще на 30 минут, периодически поливая выделяющимся соком во время приготовления.

Выключить духовку и оставить курицу еще на 15 минут, чтобы она "отдохнула" и стала еще более сочной.

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