Королева новогоднего стола: 3 рецепта курицы в духовке
Маринованная курица, запеченная в духовке с овощами или фруктами — идеальное дополнение праздничного стола.
Курочка с румяной корочкой — отличное блюдо на новогоднем столе. Она выглядит очень аппетитно и подходит к любому гарниру и салату. Фокус собрал три рецепта запеченной в духовке курицы, которые выручат, если у вас закончились идеи для праздничного меню.
Курица на банке
Ингредиенты:
курица — 1,5-2 кг;
растительное масло;
соль — 1 ч. л;
сушеный чеснок — 1 ч. л;
паприка — 1 ч. л.
чеснок — 2 зубчика;
сахар — 1 ст. л;
сушеные травы — 1 ч. л;
вода.
Способ приготовления:
Курицу поместить в большую миску, полить растительным маслом, посыпать паприкой, сушеным чесноком, солью, все хорошо натереть и оставить курицу мариноваться.
Духовку разогреть до 200 градусов.
В банку налить воду, как показано на видео, добавить туда порезанные зубчики чеснока, сахар, сушеные травы, все хорошо перемешать. В противень налить немного воды. Курицу надеть на банку и отправить в духовку примерно на полтора часа.
Готовую курочку снять с банки и можно подавать к столу.
Курица с овощами в духовке
Ингредиенты:
- курица;
- сметана — 2 ст. л;
- томатная паста — 1 ст. л;
- соль — 1 ч. л;
- черный перец — 1 ч. л;
- паприка — 1 ч. л.
Для гарнира:
- картофель — 6-8 шт;
- синий лук;
- шампиньоны;
- брокколи;
- помидоры черри
- чеснок — 2-3 зубчика;
- соль, перец по вкусу;
- паприка;
- орегано;
- растительное масло.
Способ приготовления:
Целую курицу разрезать ее и намного выровнять, как показано на видео. Смешать сметану, томатную пасту, соль, перец, паприку и сушеный чеснок. Все перемешать и хорошо смазать курицу с обеих сторон. Оставить ее промариноваться на 2-3 часа.
Пока курица маринуется, почистить и нарезать картофель и выложить на противень. Туда же отправить порезанный лук, нарезанные шампиньоны, капусту брокколи и болгарский перец, но это по желанию. Добавить помидоры черри, а также 2 или 3 зубчика чеснока. Полить все подсолнечным маслом, посолить, поперчить, добавить специи и перемешать. Поставить овощи в духовку, разогретую до 200 градусов, сверху разместить решетку и положить на нее курицу, накрыв фольгой. Через 45 минут снять фольгу и запекать все еще 20-25 минут.
При подаче на стол выложить курицу и овощи на красивое большое блюдо.
Курица с яблоками
Ингредиенты:
- тушка курицы;
- перец, паприка и чеснок;
- яблоки — 1-2 шт;
- чабрец — 3 веточки;
- оливковое масло — 2 ст. л;
- яблочный уксус — 2 ст. л;
- мед — 2 ст. л;
- дижонская горчица — 1 ч. л;
- соль — 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
Курицу натереть смесью специй снаружи и внутри, оставить мариноваться в холодильнике на ночь.
Очистить яблоки от сердцевины и нарезать большими кусками. Положить куски яблока и веточки чабреца внутрь курицы.
Разогреть духовку до 190 градусов. Выложить курицу грудкой вверх на противень или в жаропрочную форму. Запекать в течение 70-80 минут.
Смешать в миске оливковое масло, яблочный уксус, мед, горчицу и соль. Нанести подготовленную смесь на поверхность курицы с помощью кулинарной кисточки. Вернуть в духовку еще на 30 минут, периодически поливая выделяющимся соком во время приготовления.
Выключить духовку и оставить курицу еще на 15 минут, чтобы она "отдохнула" и стала еще более сочной.
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