Королева новорічного столу: 3 рецепти курки в духовці

Маринована курка, запечена в духовці з овочами або фруктами — ідеальне доповнення святкового столу.

Related video

Курочка з рум'яною скоринкою — чудова страва на новорічному столі. Вона має дуже апетитний вигляд і підходить до будь-якого гарніру та салату. Фокус зібрав три рецепти запеченої в духовці курки, які виручать, якщо у вас закінчилися ідеї для святкового меню.

Курка на банці

Інгредієнти:

курка — 1,5-2 кг;

рослинна олія;

сіль — 1 ч. л;

сушений часник — 1 ч. л;

паприка — 1 ч. л.

часник — 2 зубчики;

цукор — 1 ст. л;

сушені трави — 1 ч. л;

вода.

Спосіб приготування:

Курку помістити у велику миску, полити олією, посипати паприкою, сушеним часником, сіллю, все добре натерти й залишити курку маринуватися.

Духовку розігріти до 200 градусів.

У банку налити воду, як показано на відео, додати туди порізані зубчики часнику, цукор, сушені трави, все добре перемішати. У деко налити трохи води. Курку надіти на банку і відправити в духовку приблизно на півтори години.

Готову курочку зняти з банки і можна подавати до столу.

Курка з овочами в духовці

Інгредієнти:

курка;

сметана — 2 ст. л;

томатна паста — 1 ст. л;

сіль — 1 ч. л;

чорний перець — 1 ч. л;

паприка — 1 ч. л.

Для гарніру:

картопля — 6-8 шт;

синя цибуля;

печериці;

броколі;

помідори чері

часник — 2-3 зубчики;

сіль, перець за смаком;

паприка;

орегано;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Цілу курку розрізати її і набагато вирівняти, як показано на відео. Змішати сметану, томатну пасту, сіль, перець, паприку та сушений часник. Усе перемішати і добре змастити курку з обох боків. Залишити її промаринуватися на 2-3 години.

Поки курка маринується, почистити й нарізати картоплю та викласти на деко. Туди ж відправити порізану цибулю, нарізані печериці, капусту броколі та болгарський перець, але це за бажанням. Додати помідори чері, а також 2 або 3 зубчики часнику. Полити все соняшниковою олією, посолити, поперчити, додати спеції та перемішати. Поставити овочі в духовку, розігріту до 200 градусів, зверху розмістити решітку і покласти на неї курку, накривши фольгою. Через 45 хвилин зняти фольгу і запікати все ще 20-25 хвилин.

Під час подачі на стіл викласти курку й овочі на красиве велике блюдо.

Курка з яблуками

Інгредієнти:

тушка курки;

перець, паприка і часник;

яблука — 1-2 шт;

чебрець — 3 гілочки;

оливкова олія — 2 ст. л;

яблучний оцет — 2 ст. л;

мед — 2 ст. л;

діжонська гірчиця — 1 ч. л;

сіль — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Курку натерти сумішшю спецій зовні та всередині, залишити маринуватися в холодильнику на ніч.

Очистити яблука від серцевини і нарізати великими шматками. Покласти шматки яблука і гілочки чебрецю всередину курки.

Розігріти духовку до 190 градусів. Викласти курку грудкою догори на деко або в жароміцну форму. Запікати протягом 70-80 хвилин.

Змішати в мисці оливкову олію, яблучний оцет, мед, гірчицю і сіль. Нанести підготовлену суміш на поверхню курки за допомогою кулінарного пензлика. Повернути в духовку ще на 30 хвилин, періодично поливаючи соком, що виділяється під час приготування.

Вимкнути духовку і залишити курку ще на 15 хвилин, щоб вона "відпочила" і стала ще більш соковитою.

Читайте також:

Курка у вершковому соусі з паприкою: рецепт смачної страви з англійської кухні

Курка "Одружуйся зі мною": рецепт трендової страви (відео)

Курка у винно-вершковому соусі зі шпинатом: рецепт вишуканої та дуже простої страви на вечерю