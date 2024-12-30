Королева новорічного столу: 3 рецепти курки в духовці
Маринована курка, запечена в духовці з овочами або фруктами — ідеальне доповнення святкового столу.
Курочка з рум'яною скоринкою — чудова страва на новорічному столі. Вона має дуже апетитний вигляд і підходить до будь-якого гарніру та салату. Фокус зібрав три рецепти запеченої в духовці курки, які виручать, якщо у вас закінчилися ідеї для святкового меню.
Курка на банці
Інгредієнти:
курка — 1,5-2 кг;
рослинна олія;
сіль — 1 ч. л;
сушений часник — 1 ч. л;
паприка — 1 ч. л.
часник — 2 зубчики;
цукор — 1 ст. л;
сушені трави — 1 ч. л;
вода.
Спосіб приготування:
Курку помістити у велику миску, полити олією, посипати паприкою, сушеним часником, сіллю, все добре натерти й залишити курку маринуватися.
Духовку розігріти до 200 градусів.
У банку налити воду, як показано на відео, додати туди порізані зубчики часнику, цукор, сушені трави, все добре перемішати. У деко налити трохи води. Курку надіти на банку і відправити в духовку приблизно на півтори години.
Готову курочку зняти з банки і можна подавати до столу.
Курка з овочами в духовці
Інгредієнти:
- курка;
- сметана — 2 ст. л;
- томатна паста — 1 ст. л;
- сіль — 1 ч. л;
- чорний перець — 1 ч. л;
- паприка — 1 ч. л.
Для гарніру:
- картопля — 6-8 шт;
- синя цибуля;
- печериці;
- броколі;
- помідори чері
- часник — 2-3 зубчики;
- сіль, перець за смаком;
- паприка;
- орегано;
- рослинна олія.
Спосіб приготування:
Цілу курку розрізати її і набагато вирівняти, як показано на відео. Змішати сметану, томатну пасту, сіль, перець, паприку та сушений часник. Усе перемішати і добре змастити курку з обох боків. Залишити її промаринуватися на 2-3 години.
Поки курка маринується, почистити й нарізати картоплю та викласти на деко. Туди ж відправити порізану цибулю, нарізані печериці, капусту броколі та болгарський перець, але це за бажанням. Додати помідори чері, а також 2 або 3 зубчики часнику. Полити все соняшниковою олією, посолити, поперчити, додати спеції та перемішати. Поставити овочі в духовку, розігріту до 200 градусів, зверху розмістити решітку і покласти на неї курку, накривши фольгою. Через 45 хвилин зняти фольгу і запікати все ще 20-25 хвилин.
Під час подачі на стіл викласти курку й овочі на красиве велике блюдо.
Курка з яблуками
Інгредієнти:
- тушка курки;
- перець, паприка і часник;
- яблука — 1-2 шт;
- чебрець — 3 гілочки;
- оливкова олія — 2 ст. л;
- яблучний оцет — 2 ст. л;
- мед — 2 ст. л;
- діжонська гірчиця — 1 ч. л;
- сіль — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування:
Курку натерти сумішшю спецій зовні та всередині, залишити маринуватися в холодильнику на ніч.
Очистити яблука від серцевини і нарізати великими шматками. Покласти шматки яблука і гілочки чебрецю всередину курки.
Розігріти духовку до 190 градусів. Викласти курку грудкою догори на деко або в жароміцну форму. Запікати протягом 70-80 хвилин.
Змішати в мисці оливкову олію, яблучний оцет, мед, гірчицю і сіль. Нанести підготовлену суміш на поверхню курки за допомогою кулінарного пензлика. Повернути в духовку ще на 30 хвилин, періодично поливаючи соком, що виділяється під час приготування.
Вимкнути духовку і залишити курку ще на 15 хвилин, щоб вона "відпочила" і стала ще більш соковитою.
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