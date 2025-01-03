Куриные зразы: рецепт вкусной добавки к ужину или на обед

Кроме вареных яиц и зелени, в качестве начинки можно брать и другие ингредиенты.

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Куриные зразы с начинкой – блюдо, которое модно подать как на обед, так и на ужин. Сытные, сочные и ароматные, они удачно дополнят картофельное пюре или любой другой гарнир. Своим рецептом поделилась известный кулинарный блогер Катерина Мовчан. Он отмечает, что их можно делать с разной начинкой – грибной или творожной. Если добавить болгарский перец – будет еще вкуснее.

Куриные зразы с начинкой

Ингредиенты:

куриный фарш – 1 кг;

соль и перец по вкусу.

Для начинки:

вареные яйца – 4 крупных или 6 маленьких;

большой пучок укропа;

соль и перец по вкусу;

панировочные сухари;

масло для жарки.

Способ приготовления:

Для начинки мелко порубленный укроп, порезанные мелкими кубиками яйца, соль и перец хорошо перемешать в глубокой миске.

Теперь готовим основу. Для этого в куриный фарш добавить соль и перец, хорошо перемешать. Яйца к фаршу добавлять не нужно, зразы и так хорошо держат форму. В плоскую тарелку насыпать панировочные сухари.

Далее для удобства лучше работать мокрыми руками. Взять небольшую порцию фарша, сформировать плоский кружок, внутрь выложить начинку и сформировать зразы, чтобы не было разрывов.

В сковороду налить масло, разогреть его. Выложить зразы и жарить их с двух сторон по 7-8 минут, переворачивая в процессе несколько раз.

Готовые зразы выложить на тарелку и можно подавать к столу.

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