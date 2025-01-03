Куриные зразы: рецепт вкусной добавки к ужину или на обед
Кроме вареных яиц и зелени, в качестве начинки можно брать и другие ингредиенты.
Куриные зразы с начинкой – блюдо, которое модно подать как на обед, так и на ужин. Сытные, сочные и ароматные, они удачно дополнят картофельное пюре или любой другой гарнир. Своим рецептом поделилась известный кулинарный блогер Катерина Мовчан. Он отмечает, что их можно делать с разной начинкой – грибной или творожной. Если добавить болгарский перец – будет еще вкуснее.
Куриные зразы с начинкой
Ингредиенты:
- куриный фарш – 1 кг;
- соль и перец по вкусу.
Для начинки:
- вареные яйца – 4 крупных или 6 маленьких;
- большой пучок укропа;
- соль и перец по вкусу;
- панировочные сухари;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
Для начинки мелко порубленный укроп, порезанные мелкими кубиками яйца, соль и перец хорошо перемешать в глубокой миске.
Теперь готовим основу. Для этого в куриный фарш добавить соль и перец, хорошо перемешать. Яйца к фаршу добавлять не нужно, зразы и так хорошо держат форму. В плоскую тарелку насыпать панировочные сухари.
Далее для удобства лучше работать мокрыми руками. Взять небольшую порцию фарша, сформировать плоский кружок, внутрь выложить начинку и сформировать зразы, чтобы не было разрывов.
В сковороду налить масло, разогреть его. Выложить зразы и жарить их с двух сторон по 7-8 минут, переворачивая в процессе несколько раз.
Готовые зразы выложить на тарелку и можно подавать к столу.
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