Курячі зрази: рецепт смачної добавки до вечері або на обід

Крім варених яєць і зелені, як начинку можна брати й інші інгредієнти.

Related video

Курячі зрази з начинкою — страва, яку модно подати як на обід, так і на вечерю. Ситні, соковиті й ароматні, вони вдало доповнять картопляне пюре або будь-який інший гарнір. Своїм рецептом поділилася відомий кулінарна блогерка Катерина Мовчан. Він зазначає, що їх можна робити з різною начинкою — грибною чи сирною. Якщо додати болгарський перець — буде ще смачніше.

Курячі зрази з начинкою

Інгредієнти:

курячий фарш – 1 кг;

сіль і перець за смаком.

Для начинки:

варені яйця – 4 великих або 6 маленьких;

великий пучок кропу;

сіль і перець за смаком;

панірувальні сухарі;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Для начинки дрібно порубаний кріп, порізані дрібними кубиками яйця, сіль і перець добре перемішати в глибокій мисці.

Тепер готуємо основу. Для цього в курячий фарш додати сіль і перець, добре перемішати. Яйця до фаршу додавати не потрібно, зрази й так добре тримають форму. У плоску тарілку насипати панірувальні сухарі.

Далі для зручності краще працювати мокрими руками. Взяти невелику порцію фаршу, сформувати плоский кружок, всередину викласти начинку і сформувати зрази, щоб не було розривів.

У сковороду налити олію, розігріти її. Викласти зрази і смажити їх із двох боків по 7-8 хвилин, перевертаючи в процесі кілька разів.

Готові зрази викласти на тарілку і можна подавати до столу.

Читайте також:

У будні та на свято: рецепт курки, запеченої в темному пиві

Вишукана вечеря: рецепт курки по-французьки у винно-вершковому соусі

Пряна й ароматна: найкращий рецепт курки з апельсинами на вечерю