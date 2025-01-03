Курячі зрази: рецепт смачної добавки до вечері або на обід
Крім варених яєць і зелені, як начинку можна брати й інші інгредієнти.
Курячі зрази з начинкою — страва, яку модно подати як на обід, так і на вечерю. Ситні, соковиті й ароматні, вони вдало доповнять картопляне пюре або будь-який інший гарнір. Своїм рецептом поділилася відомий кулінарна блогерка Катерина Мовчан. Він зазначає, що їх можна робити з різною начинкою — грибною чи сирною. Якщо додати болгарський перець — буде ще смачніше.
Курячі зрази з начинкою
Інгредієнти:
- курячий фарш – 1 кг;
- сіль і перець за смаком.
Для начинки:
- варені яйця – 4 великих або 6 маленьких;
- великий пучок кропу;
- сіль і перець за смаком;
- панірувальні сухарі;
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
Для начинки дрібно порубаний кріп, порізані дрібними кубиками яйця, сіль і перець добре перемішати в глибокій мисці.
Тепер готуємо основу. Для цього в курячий фарш додати сіль і перець, добре перемішати. Яйця до фаршу додавати не потрібно, зрази й так добре тримають форму. У плоску тарілку насипати панірувальні сухарі.
Далі для зручності краще працювати мокрими руками. Взяти невелику порцію фаршу, сформувати плоский кружок, всередину викласти начинку і сформувати зрази, щоб не було розривів.
У сковороду налити олію, розігріти її. Викласти зрази і смажити їх із двох боків по 7-8 хвилин, перевертаючи в процесі кілька разів.
Готові зрази викласти на тарілку і можна подавати до столу.
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