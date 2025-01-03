Просто и вкусно: рецепт картошки с курицей в горшочках
Чтобы картошка была вкуснее, можно добавить в нее вместо воды мясной бульон.
Картошка, приготовленная в духовке в керамических горшочках, получается очень нежной, ароматной и буквально тает во рту. У каждой хозяйки есть проверенный рецепт этого блюда, и кулинарный блогер Светлана Бауэр поделилась своим.
Картошка с курицей в горшочках
Ингредиенты на четыре горшочка:
- картофель – 6 шт;
- куриное филе (лучше с бедра) – 300 гр;
- морковь – 2 шт;
- лук – 2 шт;
- горячая вода или бульон – 100 мл;
- соль, перец, паприка, чеснок, лавровый лист – по вкусу.
Способ приготовления:
Мясо нарезать небольшими кусочками и слегка обжарить с двух сторон до легкой корочки. Лук и морковь нарезать маленькими кубиками и тоже слегка обжарить. При желании мясо и овощи можно не обжаривать, а класть сырыми. Также можно добавить любые овощи на свой вкус.
Картофель нарезать средними кубиками. В горшочки выложить слоями мясо, затем морковь с луком и сверху картофель.
Залить горячей водой или бульоном, добавить соль и специи по вкусу. Накрыть крышками и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на час, пока овощи не станут мягкими и ароматными. Под конец готовки можно посыпать картошку тертым сыром.
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