Просто і смачно: рецепт картоплі з куркою в горщиках

Щоб картопля була смачнішою, можна додати в неї замість води м'ясний бульйон.

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Картопля, приготована в духовці в керамічних горщиках, виходить дуже ніжною, ароматною і буквально тане в роті. У кожної господині є перевірений рецепт цієї страви, і кулінарна блогерка Світлана Бауер поділилася своїм.

Картопля з куркою в горщиках

Інгредієнти на чотири горщики:

картопля – 6 шт;

куряче філе (краще зі стегна) – 300 г;

морква – 2 шт;

цибуля – 2 шт;

гаряча вода або бульйон – 100 мл;

сіль, перець, паприка, часник, лавровий лист – за смаком.

Спосіб приготування:

М'ясо нарізати невеликими шматочками і злегка обсмажити з двох боків до легкої скоринки. Цибулю та моркву нарізати маленькими кубиками і теж злегка обсмажити. За бажання м'ясо та овочі можна не обсмажувати, а класти сирими. Також можна додати будь-які овочі на свій смак.

Картоплю нарізати середніми кубиками. У горщики викласти шарами м'ясо, потім моркву з цибулею і зверху картоплю.

Залити гарячою водою або бульйоном, додати сіль і спеції за смаком. Накрити кришками і відправити в розігріту до 180 градусів духовку на годину, поки овочі не стануть м'якими й ароматними. Під кінець готування можна посипати картоплю тертим сиром.

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