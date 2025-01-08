Идеальный холодец: рецепт любимого блюда с богатым вкусом

Бульон из двух видов мяса получается наваристый и имеет более насыщенный вкус.

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Холодец – блюдо, которое очень любят в как взрослые, так и дети. Без него сложно представить себе любое праздничное застолье. Обычно его готовят много и потом еще несколько дней доедают. Рецепт холодца у каждой хозяйки свой, и сегодня мы предлагаем способ приготовления этого блюда от кулинарного блогера Светланы Бауэр.

Холодец

Ингредиенты:

свиное мясо – 1 кг;

свиные ножки (можно взять говяжьи хвосты или говяжьи ножки) – 1,5 кг;

куриное мясо – 1 кг;

луковица – 1 шт;

морковь – 2 шт;

чеснок – 4 зубчика;

лавровый лист – 3 шт;

черный перец – 10 горошин;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Промыть свиные ножки, свинину и курицу под проточной водой. Сложить все в большую кастрюлю, влить четыре литра воды, чтобы она полностью покрывала мясо. Довести до кипения на сильном огне.

Как только вода закипит, снять пену шумовкой, чтобы бульон был прозрачным, после чего добавить в кастрюлю очищенную луковицу, морковь, лавровый лист и черный перец горошком.

Уменьшить огонь до минимума и варить бульон 6-7 часов, чтобы мясо стало мягким, а бульон – насыщенным.

Достать мясо из бульона. Снять мясо с костей и разобрать на волокна. Более жирное мясо и кожу пропустить через мясорубку для однородной текстуры.

Бульон процедить, чтобы убрать остатки овощей и специй. Если бульона стало недостаточно из-за выкипания, добавить немного кипяченой воды, чтобы вернуть нужный объем.

В бульон добавить соль и измельченный чеснок. Поставить кастрюлю на огонь, довести бульон до кипения и сразу снять с плиты. Добавить разобранное мясо в горячий, прокипяченный бульон со специями. Перемешать, чтобы мясо равномерно распределилось.

Разлить бульон с мясом по формам. Убрать в холодильник на 5-6 часов до полного застывания.

Перед подачей украсить холодец кружочками вареной моркови или зеленью.

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