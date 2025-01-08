Ідеальний холодець: рецепт улюбленої страви з багатим смаком

Бульйон із двох видів м'яса виходить наваристий і має більш насичений смак.

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Холодець — страва, яку дуже люблять як дорослі, так і діти. Без нього складно уявити собі будь-яке святкове застілля. Зазвичай його готують багато і потім ще кілька днів доїдають. Рецепт холодцю в кожної господині свій, і сьогодні ми пропонуємо спосіб приготування цієї страви від кулінарної блогерки Світлани Бауер.

Холодець

Інгредієнти:

свиняче м'ясо – 1 кг;

свинячі ніжки (можна взяти яловичі хвости або яловичі ніжки) – 1,5 кг;

куряче м'ясо – 1 кг;

цибулина – 1 шт;

морква – 2 шт;

часник – 4 зубчики;

лавровий лист – 3 шт;

чорний перець – 10 горошин;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Промити свинячі ніжки, свинину та курку під проточною водою. Скласти все у велику каструлю, влити чотири літри води, щоб вона повністю покривала м'ясо. Довести до кипіння на сильному вогні.

Щойно вода закипить, зняти піну шумівкою, щоб бульйон був прозорим, після чого додати в каструлю очищену цибулину, моркву, лавровий лист і чорний перець горошком.

Зменшити вогонь до мінімуму і варити бульйон 6-7 годин, щоб м'ясо стало м'яким, а бульйон — насиченим.

Дістати м'ясо з бульйону. Зняти м'ясо з кісток і розібрати на волокна. Більш жирне м'ясо та шкіру пропустити через м'ясорубку для однорідної текстури.

Бульйон процідити, щоб прибрати залишки овочів і спецій. Якщо бульйону стало недостатньо через википання, додати трохи перевареної води, щоб повернути потрібний об'єм.

У бульйон додати сіль і подрібнений часник. Поставити каструлю на вогонь, довести бульйон до кипіння й одразу зняти з плити. Додати розібране м'ясо в гарячий, прокип'ячений бульйон зі спеціями. Перемішати, щоб м'ясо рівномірно розподілилося.

Розлити бульйон із м'ясом по формах. Прибрати в холодильник на 5-6 годин до повного застигання.

Перед подачею прикрасити холодець кружечками вареної моркви або зеленню.

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