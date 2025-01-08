Куриные наггетсы: рецепт быстрого и очень популярного перекуса

Соусы к наггетсам можно использовать любые, начиная от собственноручно приготовленных и заканчивая кутчупом.

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Наггетсы – очень популярное блюдо американской кухни. Это филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренное в масле. Изобретенные в 1950-х годах куриные наггетсы стали популярным блюдом ресторанов быстрого питания, а также широко продаются замороженными для домашнего использования. Многие хозяйки уже давно готовят их дома, имея проверенные рецепты панировки и соусов в ним. Своим рецептом поделилась и кулинарный блогер Наталья Жук.

Домашние наггетсы

Ингредиенты:

куриные грудки – 2 шт.

Для кляра:

мука – 100 гр;

соль – 1 ч. л;

паприка – 1 ч. л;

яйцо;

вода – 100 мл.

Для панировки:

мука – 100 гр;

паприка – 1 ч. л;

соль – 1 ч. л;

сушеный чеснок – 1/2 ч. л;

растительное масло.

Соус 1:

мед – 2 ст. л;

горчица – 2 ст. л;

зернистая горчица – 1 ч. л;

растительное масло – 3 ст. л;

соль, перец по вкусу.

Соус 2:

майонез – 3 ст. л;

чеснок – 1-2 зубчика;

кислый огурец;

сок лимона.

Способ приготовления:

Все ингредиенты для кляра смешать. Куриное филе нарезать на кусочки. Смешать филе и кляр, оставить на 30 минут.

В отдельной посуде смешать все ингредиенты для панировки.

Каждый кусочек филе обвалять в панировке и обжарить на хорошо разогретом масле на среднем огне до золотистой корочки. Перевернуть и обжарить с другой стороны. Выложить на бумажное полотенце, чтобы ушло лишнее масло.

Теперь готовим соусы. Для горчичного (соус 1) смешать все продукты, перечисленные в рецепты. Для второго соуса сделать то же, только чеснок и огурец натереть на мелкую терку, добавить сок лимона.

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