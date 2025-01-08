Куриные наггетсы: рецепт быстрого и очень популярного перекуса
Соусы к наггетсам можно использовать любые, начиная от собственноручно приготовленных и заканчивая кутчупом.
Наггетсы – очень популярное блюдо американской кухни. Это филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренное в масле. Изобретенные в 1950-х годах куриные наггетсы стали популярным блюдом ресторанов быстрого питания, а также широко продаются замороженными для домашнего использования. Многие хозяйки уже давно готовят их дома, имея проверенные рецепты панировки и соусов в ним. Своим рецептом поделилась и кулинарный блогер Наталья Жук.
Домашние наггетсы
Ингредиенты:
- куриные грудки – 2 шт.
Для кляра:
- мука – 100 гр;
- соль – 1 ч. л;
- паприка – 1 ч. л;
- яйцо;
- вода – 100 мл.
Для панировки:
- мука – 100 гр;
- паприка – 1 ч. л;
- соль – 1 ч. л;
- сушеный чеснок – 1/2 ч. л;
- растительное масло.
Соус 1:
- мед – 2 ст. л;
- горчица – 2 ст. л;
- зернистая горчица – 1 ч. л;
- растительное масло – 3 ст. л;
- соль, перец по вкусу.
Соус 2:
- майонез – 3 ст. л;
- чеснок – 1-2 зубчика;
- кислый огурец;
- сок лимона.
Способ приготовления:
Все ингредиенты для кляра смешать. Куриное филе нарезать на кусочки. Смешать филе и кляр, оставить на 30 минут.
В отдельной посуде смешать все ингредиенты для панировки.
Каждый кусочек филе обвалять в панировке и обжарить на хорошо разогретом масле на среднем огне до золотистой корочки. Перевернуть и обжарить с другой стороны. Выложить на бумажное полотенце, чтобы ушло лишнее масло.
Теперь готовим соусы. Для горчичного (соус 1) смешать все продукты, перечисленные в рецепты. Для второго соуса сделать то же, только чеснок и огурец натереть на мелкую терку, добавить сок лимона.
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