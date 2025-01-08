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Еда

Куриные наггетсы: рецепт быстрого и очень популярного перекуса

наггетсы, куриные наггетсы
Фото: Соцсети

Соусы к наггетсам можно использовать любые, начиная от собственноручно приготовленных и заканчивая кутчупом.

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Наггетсы – очень популярное блюдо американской кухни. Это филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренное в масле. Изобретенные в 1950-х годах куриные наггетсы стали популярным блюдом ресторанов быстрого питания, а также широко продаются замороженными для домашнего использования. Многие хозяйки уже давно готовят их дома, имея проверенные рецепты панировки и соусов в ним. Своим рецептом поделилась и кулинарный блогер Наталья Жук.

Домашние наггетсы

Ингредиенты:

  • куриные грудки – 2 шт.

Для кляра:

  • мука – 100 гр;
  • соль – 1 ч. л;
  • паприка – 1 ч. л;
  • яйцо;
  • вода – 100 мл.

Для панировки:

  • мука – 100 гр;
  • паприка – 1 ч. л;
  • соль – 1 ч. л;
  • сушеный чеснок – 1/2 ч. л;
  • растительное масло.

Соус 1:

  • мед – 2 ст. л;
  • горчица – 2 ст. л;
  • зернистая горчица – 1 ч. л;
  • растительное масло – 3 ст. л;
  • соль, перец по вкусу.

Соус 2:

  • майонез – 3 ст. л;
  • чеснок – 1-2 зубчика;
  • кислый огурец;
  • сок лимона.

Способ приготовления:

Все ингредиенты для кляра смешать. Куриное филе нарезать на кусочки. Смешать филе и кляр, оставить на 30 минут.

В отдельной посуде смешать все ингредиенты для панировки.

Каждый кусочек филе обвалять в панировке и обжарить на хорошо разогретом масле на среднем огне до золотистой корочки. Перевернуть и обжарить с другой стороны. Выложить на бумажное полотенце, чтобы ушло лишнее масло.

Теперь готовим соусы. Для горчичного (соус 1) смешать все продукты, перечисленные в рецепты. Для второго соуса сделать то же, только чеснок и огурец натереть на мелкую терку, добавить сок лимона.

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