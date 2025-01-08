Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Їжа

Курячі нагетси: рецепт швидкого і дуже популярного перекусу

нагетси, курячі нагетси
Фото: Соцмережі

Соуси до нагетсів можна використовувати будь-які, починаючи від власноруч приготованих і закінчуючи кутчупом.

Related video

Наггетси — дуже популярна страва американської кухні. Це філе курячої грудки в хрусткому паніруванні, обсмажене в олії. Винайдені в 1950-х роках курячі нагетси стали популярною стравою ресторанів швидкого харчування, а також широко продаються замороженими для домашнього використання. Багато господинь уже давно готують їх удома, маючи перевірені рецепти панірування та соусів до них. Своїм рецептом поділилася і кулінарна блогерка Наталія Жук.

Домашні нагетси

Інгредієнти:

  • курячі грудки – 2 шт.

Для кляру:

  • борошно – 100 г;
  • сіль – 1 ч. л;
  • паприка – 1 ч. л;
  • яйце;
  • вода – 100 мл.

Для панірування:

  • борошно – 100 г;
  • паприка – 1 ч. л;
  • сіль – 1 ч. л;
  • сушений часник – 1/2 ч. л;
  • рослинна олія.

Соус 1:

  • мед – 2 ст. л;
  • гірчиця – 2 ст. л;
  • зерниста гірчиця – 1 ч. л;
  • рослинна олія – 3 ст. л;
  • сіль, перець за смаком.

Соус 2:

  • майонез – 3 ст. л;
  • часник – 1-2 зубчики;
  • кислий огірок;
  • сік лимона.

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти для кляру змішати. Куряче філе нарізати на шматочки. Змішати філе і кляр, залишити на 30 хвилин.

В окремому посуді змішати всі інгредієнти для панірування.

Кожен шматочок філе обваляти в паніровці й обсмажити на добре розігрітій олії на середньому вогні до золотистої скоринки. Перевернути й обсмажити з іншого боку. Викласти на паперовий рушник, щоб пішла зайва олія.

Тепер готуємо соуси. Для гірчичного (соус 1) змішати всі продукти, перелічені в рецепти. Для другого соусу зробити те саме, тільки часник і огірок натерти на дрібну тертку, додати сік лимона.

Читайте також:

Кумедні ласощі та простий перекус: як приготувати курячі нагетси в паніровці з чіпсів

Делікатес із найдоступніших продуктів: рецепт смачної страви з курки

Чахохбілі за класичним рецептом: як приготувати смачну страву грузинської кухні