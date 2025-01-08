Курячі нагетси: рецепт швидкого і дуже популярного перекусу

Соуси до нагетсів можна використовувати будь-які, починаючи від власноруч приготованих і закінчуючи кутчупом.

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Наггетси — дуже популярна страва американської кухні. Це філе курячої грудки в хрусткому паніруванні, обсмажене в олії. Винайдені в 1950-х роках курячі нагетси стали популярною стравою ресторанів швидкого харчування, а також широко продаються замороженими для домашнього використання. Багато господинь уже давно готують їх удома, маючи перевірені рецепти панірування та соусів до них. Своїм рецептом поділилася і кулінарна блогерка Наталія Жук.

Домашні нагетси

Інгредієнти:

курячі грудки – 2 шт.

Для кляру:

борошно – 100 г;

сіль – 1 ч. л;

паприка – 1 ч. л;

яйце;

вода – 100 мл.

Для панірування:

борошно – 100 г;

паприка – 1 ч. л;

сіль – 1 ч. л;

сушений часник – 1/2 ч. л;

рослинна олія.

Соус 1:

мед – 2 ст. л;

гірчиця – 2 ст. л;

зерниста гірчиця – 1 ч. л;

рослинна олія – 3 ст. л;

сіль, перець за смаком.

Соус 2:

майонез – 3 ст. л;

часник – 1-2 зубчики;

кислий огірок;

сік лимона.

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти для кляру змішати. Куряче філе нарізати на шматочки. Змішати філе і кляр, залишити на 30 хвилин.

В окремому посуді змішати всі інгредієнти для панірування.

Кожен шматочок філе обваляти в паніровці й обсмажити на добре розігрітій олії на середньому вогні до золотистої скоринки. Перевернути й обсмажити з іншого боку. Викласти на паперовий рушник, щоб пішла зайва олія.

Тепер готуємо соуси. Для гірчичного (соус 1) змішати всі продукти, перелічені в рецепти. Для другого соусу зробити те саме, тільки часник і огірок натерти на дрібну тертку, додати сік лимона.

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