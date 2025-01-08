Курячі нагетси: рецепт швидкого і дуже популярного перекусу
Соуси до нагетсів можна використовувати будь-які, починаючи від власноруч приготованих і закінчуючи кутчупом.
Наггетси — дуже популярна страва американської кухні. Це філе курячої грудки в хрусткому паніруванні, обсмажене в олії. Винайдені в 1950-х роках курячі нагетси стали популярною стравою ресторанів швидкого харчування, а також широко продаються замороженими для домашнього використання. Багато господинь уже давно готують їх удома, маючи перевірені рецепти панірування та соусів до них. Своїм рецептом поділилася і кулінарна блогерка Наталія Жук.
Домашні нагетси
Інгредієнти:
- курячі грудки – 2 шт.
Для кляру:
- борошно – 100 г;
- сіль – 1 ч. л;
- паприка – 1 ч. л;
- яйце;
- вода – 100 мл.
Для панірування:
- борошно – 100 г;
- паприка – 1 ч. л;
- сіль – 1 ч. л;
- сушений часник – 1/2 ч. л;
- рослинна олія.
Соус 1:
- мед – 2 ст. л;
- гірчиця – 2 ст. л;
- зерниста гірчиця – 1 ч. л;
- рослинна олія – 3 ст. л;
- сіль, перець за смаком.
Соус 2:
- майонез – 3 ст. л;
- часник – 1-2 зубчики;
- кислий огірок;
- сік лимона.
Спосіб приготування:
Усі інгредієнти для кляру змішати. Куряче філе нарізати на шматочки. Змішати філе і кляр, залишити на 30 хвилин.
В окремому посуді змішати всі інгредієнти для панірування.
Кожен шматочок філе обваляти в паніровці й обсмажити на добре розігрітій олії на середньому вогні до золотистої скоринки. Перевернути й обсмажити з іншого боку. Викласти на паперовий рушник, щоб пішла зайва олія.
Тепер готуємо соуси. Для гірчичного (соус 1) змішати всі продукти, перелічені в рецепти. Для другого соусу зробити те саме, тільки часник і огірок натерти на дрібну тертку, додати сік лимона.
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