Рулет "Лакомка": рецепт вкусной выпечки

Этот нежный бисквитный рулет очень просто приготовить.

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Рулет "Лакомка" – это ретро-десерт, который можно приготовить дома. Нужно только запастись яблочным повидлом для начинки. "Лакомка" – выпечка для тех, кто по-настоящему любит сладкое. Если предпочитаете менее сладкие десерты, используйте в начинке кисло-сладкие джемы, например, из черной смородины, а меренгу замените сливками, взбитыми с небольшим количеством сахарной пудры. Фокус расскажет как приготовить вкусный сладкий рулет.

Рулет "Лакомка"

Ингредиенты:

мука — 100 г;

картофельный крахмал — 25 г;

сахар — 130 г;

пять яиц;

яблочное повидло — 400 г.

Для коньячного сиропа:

сахар — 115 г;

вода — 115 мл;

коньяк — 15 мл.

Для итальянской меренги:

два яичных белка;

сахар — 115 г;

вода — 40 мл;

лимонная кислота — 1 щепотка.

Для теста взбейте яйца с сахаром добела, просейте в яичную смесь муку с крахмалом и перемешайте. Смажьте маслом лист бумаги для выпечки, выложите на него тесто ровным тонким слоем, чтобы получился прямоугольник. Разогрейте духовку до 210 °С и выпекайте около 10 минут.

И готовьте сироп: доведите сахар с водой до кипения, немного остудите, затем влейте коньяк. Пропитайте сиропом бисквит, смажьте яблочным повидлом и сверните в рулет, помогая себе бумагой, и остудите.

Для меренги смешайте сахар с водой и доведите до 121 градуса. Параллельно взбейте миксером белки с лимонной кислотой в пышную пену. Не прекращая взбивать, влейте тонкой струйкой горячий сироп, чтобы получилась стойкая пена.

Обмажьте рулет меренгой и поставьте в духовку, разогретую до 250 °С, чтобы меренга слегка подрумянилась. Остудите рулет и посыпьте шоколадной стружкой.

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