Рулет "Лакомка": рецепт смачної випічки
Цей ніжний бісквітний рулет дуже просто приготувати.
Рулет "Лакомка" — це ретро-десерт, який можна приготувати вдома. Потрібно тільки запастися яблучним повидлом для начинки. "Ласунка" — випічка для тих, хто по-справжньому любить солодке. Якщо віддаєте перевагу менш солодким десертам, використовуйте в начинці кисло-солодкі джеми, наприклад, з чорної смородини, а меренгу замініть вершками, збитими з невеликою кількістю цукрової пудри. Фокус розповість як приготувати смачний солодкий рулет.
Рулет "Ласунка"
Інгредієнти:
- борошно — 100 г;
- картопляний крохмаль — 25 г;
- цукор — 130 г;
- п'ять яєць;
- яблучне повидло — 400 г.
Для коньячного сиропу:
- цукор — 115 г;
- вода — 115 мл;
- коньяк — 15 мл.
Для італійської меренги:
- два яєчні білки;
- цукор — 115 г;
- вода — 40 мл;
- лимонна кислота — 1 щіпка.
Для тіста збийте яйця з цукром до білого, просійте в яєчну суміш борошно з крохмалем і перемішайте. Змастіть маслом аркуш паперу для випічки, викладіть на нього тісто рівним тонким шаром, щоб вийшов прямокутник. Розігрійте духовку до 210 °С і випікайте близько 10 хвилин.
І готуйте сироп: доведіть цукор із водою до кипіння, трохи остудіть, потім влийте коньяк. Просочіть сиропом бісквіт, змастіть яблучним повидлом і скрутіть у рулет, допомагаючи собі папером, і остудіть.
Для меренги змішайте цукор із водою і доведіть до 121 градуса. Паралельно збийте міксером білки з лимонною кислотою в пишну піну. Не припиняючи збивати, влийте тонкою цівкою гарячий сироп, щоб вийшла стійка піна.
Обмажте рулет меренгою і поставте в духовку, розігріту до 250 °С, щоб меренга злегка підрум'янилася. Остудіть рулет і посипте шоколадною стружкою.
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