Рулет "Лакомка": рецепт смачної випічки

Цей ніжний бісквітний рулет дуже просто приготувати.

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Рулет "Лакомка" — це ретро-десерт, який можна приготувати вдома. Потрібно тільки запастися яблучним повидлом для начинки. "Ласунка" — випічка для тих, хто по-справжньому любить солодке. Якщо віддаєте перевагу менш солодким десертам, використовуйте в начинці кисло-солодкі джеми, наприклад, з чорної смородини, а меренгу замініть вершками, збитими з невеликою кількістю цукрової пудри. Фокус розповість як приготувати смачний солодкий рулет.

Рулет "Ласунка"

Інгредієнти:

борошно — 100 г;

картопляний крохмаль — 25 г;

цукор — 130 г;

п'ять яєць;

яблучне повидло — 400 г.

Для коньячного сиропу:

цукор — 115 г;

вода — 115 мл;

коньяк — 15 мл.

Для італійської меренги:

два яєчні білки;

цукор — 115 г;

вода — 40 мл;

лимонна кислота — 1 щіпка.

Для тіста збийте яйця з цукром до білого, просійте в яєчну суміш борошно з крохмалем і перемішайте. Змастіть маслом аркуш паперу для випічки, викладіть на нього тісто рівним тонким шаром, щоб вийшов прямокутник. Розігрійте духовку до 210 °С і випікайте близько 10 хвилин.

І готуйте сироп: доведіть цукор із водою до кипіння, трохи остудіть, потім влийте коньяк. Просочіть сиропом бісквіт, змастіть яблучним повидлом і скрутіть у рулет, допомагаючи собі папером, і остудіть.

Для меренги змішайте цукор із водою і доведіть до 121 градуса. Паралельно збийте міксером білки з лимонною кислотою в пишну піну. Не припиняючи збивати, влийте тонкою цівкою гарячий сироп, щоб вийшла стійка піна.

Обмажте рулет меренгою і поставте в духовку, розігріту до 250 °С, щоб меренга злегка підрум'янилася. Остудіть рулет і посипте шоколадною стружкою.

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