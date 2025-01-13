Вкусно и питательно: рецепт супа с чечевицей на обед
Для приготовления супа лучше брать красную чечевицу.
Горячий и ароматный суп с чечевицей – блюдо, которое согреет в холодный зимний день и наполнит организм полезными витаминами и микроэлементами. Ведь в чечевице – изобилие калия, магния, кальция, фосфора, цинка, витаминов группы B. Регулярное употребление чечевицы положительно влияет на здоровье кишечника, а также сосудов, помогает снизить уровень холестерина в крови и предотвратить развитие атеросклероза. Рецептом вкусного и полезного блюда поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.
Суп с чечевицей
Ингредиенты:
- филе бедра курицы – 350-400 гр;
- картофель – 3-4 шт;
- чечевица красная – 1 стакан;
- лук – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- чеснок – 1 зубчик;
- томатная паста – 2 ст. л;
- соль, перец – по вкусу;
- копченая паприка – по вкусу;
- зелень.
- сливочное или растительное масло – для зажарки.
Способ приготовления:
На масле пожарить лук с морковью, добавить чеснок, филе бедра. В этот момент добавить и копченую паприку. Немножко прожарить и добавить промытую красную чечевицу.
Далее добавить почищенный и порезанный кубиками картофель, залить водой и варить до готовности картофеля и чечевицы, периодически снимая пенку. В конце добавить лавровый лист, перец душистый, томатную пасту. Варить еще 1-2 мин, добавить зелень и снять с огня. Дать постоять немного и подавать к столу.
Читайте также:
Солянка с копченостями: рецепт согревающего супа для зимних вечеров
Капустняк: рецепт вкусного согревающего супа из квашеной капусты
Тайский суп том ям внесли в список наследия ЮНЕСКО: рецепт популярного блюда