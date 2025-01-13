Вкусно и питательно: рецепт супа с чечевицей на обед

Для приготовления супа лучше брать красную чечевицу.

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Горячий и ароматный суп с чечевицей – блюдо, которое согреет в холодный зимний день и наполнит организм полезными витаминами и микроэлементами. Ведь в чечевице – изобилие калия, магния, кальция, фосфора, цинка, витаминов группы B. Регулярное употребление чечевицы положительно влияет на здоровье кишечника, а также сосудов, помогает снизить уровень холестерина в крови и предотвратить развитие атеросклероза. Рецептом вкусного и полезного блюда поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.

Суп с чечевицей

Ингредиенты:

филе бедра курицы – 350-400 гр;

картофель – 3-4 шт;

чечевица красная – 1 стакан;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

чеснок – 1 зубчик;

томатная паста – 2 ст. л;

соль, перец – по вкусу;

копченая паприка – по вкусу;

зелень.

сливочное или растительное масло – для зажарки.

Способ приготовления:

На масле пожарить лук с морковью, добавить чеснок, филе бедра. В этот момент добавить и копченую паприку. Немножко прожарить и добавить промытую красную чечевицу.

Далее добавить почищенный и порезанный кубиками картофель, залить водой и варить до готовности картофеля и чечевицы, периодически снимая пенку. В конце добавить лавровый лист, перец душистый, томатную пасту. Варить еще 1-2 мин, добавить зелень и снять с огня. Дать постоять немного и подавать к столу.

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