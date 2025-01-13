Смачно та поживно: рецепт супу із сочевицею на обід

Для приготування супу краще брати червону сочевицю.

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Гарячий і ароматний суп із сочевицею — страва, що зігріє холодного зимового дня і наповнить організм корисними вітамінами та мікроелементами. Адже в сочевиці — достаток калію, магнію, кальцію, фосфору, цинку, вітамінів групи B. Регулярне вживання сочевиці позитивно впливає на здоров'я кишківника, а також судин, допомагає знизити рівень холестерину в крові та запобігти розвитку атеросклерозу. Рецептом смачної та корисної страви поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук.

Суп із сочевицею

Інгредієнти:

філе стегна курки — 350–400 г;

картопля — 3–4 шт;

сочевиця червона — 1 склянка;

цибуля — 1 шт;

морква — 1 шт;

часник — 1 зубчик;

томатна паста — 2 ст. л;

сіль, перець — за смаком;

копчена паприка — за смаком;

зелень.

вершкове масло або олія — для засмажки.

Спосіб приготування:

На олії посмажити цибулю з морквою, додати часник, філе стегна. У цей момент додати і копчену паприку. Трошки просмажити і додати промиту червону сочевицю.

Далі додати почищену і порізану кубиками картоплю, залити водою і варити до готовності картоплі та сочевиці, періодично знімаючи пінку. Наприкінці додати лавровий лист, перець духмяний, томатну пасту. Варити ще 1–2 хв, додати зелень і зняти з вогню. Дати постояти трохи і подавати до столу.

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