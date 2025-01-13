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Еда

Ярко и аппетитно: рецепт салата "Граф"

салат граф, рецепт салата
Фото: Скриншот

Свекла делает салат ярче и вкуснее.

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Несмотря на то, что праздники остались позади, рецепт вкусного и сытного салата никогда не будет лишним в кулинарном блокноте любой хозяйки. Предлагаем взять на заметку рецепт салата "Граф" из блога "Простая Кулинария. Рецепты". Вариаций этого блюда есть несколько. Это отличается от других тем, что в его составе есть вареная свекла.

Салат "Граф"

Ингредиенты:

  • вареный картофель – 250 гр;
  • куриное филе – 200 гр;
  • консервированный горошек – 100 гр;
  • вареные яйца – 4 шт;
  • чернослив – 10 шт;
  • грецкий орех – 40 гр;
  • лук – 1-2 головки;
  • красная свекла – 1 шт;
  • соль/перец;
  • майонез;
  • лавровый лист;
  • ароматный перец.

Для маринада:

  • соль/сахар – по 1/2 ч. л;
  • уксус – 2 ст. л;
  • вода – 50 мл.

Способ приготовления:

В кипящую воду бросить куриное филе. Добавить соль, душистый перец и лавровый лист. Варить 10 минут. Мясо оставить остывать в бульоне.

Лук почистить и порезать кубиками, замариновать.

Картофель, свеклу и яйца сварить до готовности. Все остудить, почистить. Крупно натереть картофель, яйца и красную свеклу. Филе нарезать кубиком или растянуть на волокна.

Чернослив и орехи измельчить удобным способом.

Дно тарелки смазать майонезом и выложить картошку. Посолить и поперчить по вкусу. Покрыть тонким слоем майонеза. Выложить маринованный лук, затем – снова сеточку из майонеза. Следующий слой – мясо, сверху – майонез, затем – горошек.

Далее – яйца, которые посолить и поперчить, покрыв сеточкой из майонеза. Следующим выложить измельченный чернослив, а сверху – орехи.

Последним слоем выложить тертую свеклу, разровнять и покрыть майонезом.

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