Ярко и аппетитно: рецепт салата "Граф"
Свекла делает салат ярче и вкуснее.
Несмотря на то, что праздники остались позади, рецепт вкусного и сытного салата никогда не будет лишним в кулинарном блокноте любой хозяйки. Предлагаем взять на заметку рецепт салата "Граф" из блога "Простая Кулинария. Рецепты". Вариаций этого блюда есть несколько. Это отличается от других тем, что в его составе есть вареная свекла.
Салат "Граф"
Ингредиенты:
- вареный картофель – 250 гр;
- куриное филе – 200 гр;
- консервированный горошек – 100 гр;
- вареные яйца – 4 шт;
- чернослив – 10 шт;
- грецкий орех – 40 гр;
- лук – 1-2 головки;
- красная свекла – 1 шт;
- соль/перец;
- майонез;
- лавровый лист;
- ароматный перец.
Для маринада:
- соль/сахар – по 1/2 ч. л;
- уксус – 2 ст. л;
- вода – 50 мл.
Способ приготовления:
В кипящую воду бросить куриное филе. Добавить соль, душистый перец и лавровый лист. Варить 10 минут. Мясо оставить остывать в бульоне.
Лук почистить и порезать кубиками, замариновать.
Картофель, свеклу и яйца сварить до готовности. Все остудить, почистить. Крупно натереть картофель, яйца и красную свеклу. Филе нарезать кубиком или растянуть на волокна.
Чернослив и орехи измельчить удобным способом.
Дно тарелки смазать майонезом и выложить картошку. Посолить и поперчить по вкусу. Покрыть тонким слоем майонеза. Выложить маринованный лук, затем – снова сеточку из майонеза. Следующий слой – мясо, сверху – майонез, затем – горошек.
Далее – яйца, которые посолить и поперчить, покрыв сеточкой из майонеза. Следующим выложить измельченный чернослив, а сверху – орехи.
Последним слоем выложить тертую свеклу, разровнять и покрыть майонезом.
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