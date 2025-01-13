Яскраво та апетитно: рецепт салату "Граф"
Буряк робить салат яскравішим і смачнішим.
Незважаючи на те, що свята залишилися позаду, рецепт смачного і ситного салату ніколи не буде зайвим у кулінарному блокноті будь-якої господині. Пропонуємо взяти на замітку рецепт салату "Граф" із блогу "Проста Кулінарія. Рецепти". Варіацій цієї страви є кілька. Цей відрізняється від інших тим, що в його складі є варений буряк.
Салат "Граф"
Інгредієнти:
- варена картопля — 250 г;
- куряче філе — 200 г;
- консервований горошок — 100 г;
- варені яйця — 4 шт;
- чорнослив — 10 шт;
- волоський горіх — 40 г;
- цибуля — 1–2 головки;
- червоний буряк — 1 шт;
- сіль/перець;
- майонез;
- лавровий лист;
- ароматний перець.
Для маринаду:
- сіль/цукор — по 1/2 ч. л;
- оцет — 2 ст. л;
- вода — 50 мл.
Спосіб приготування:
У киплячу воду покласти куряче філе. Додати сіль, духмяний перець і лавровий лист. Варити 10 хвилин. М'ясо залишити остигати в бульйоні.
Цибулю почистити і порізати кубиками, замаринувати.
Картоплю, буряк і яйця зварити до готовності. Усе остудити, почистити. Крупно натерти картоплю, яйця і червоний буряк. Філе нарізати кубиком або розтягнути на волокна.
Чорнослив і горіхи подрібнити зручним способом.
Дно тарілки змастити майонезом і викласти картоплю. Посолити та поперчити за смаком. Покрити тонким шаром майонезу. Викласти мариновану цибулю, потім — знову сіточку з майонезу. Наступний шар — м'ясо, зверху — майонез, потім — горошок.
Далі — яйця, які посолити та поперчити, покривши сіточкою з майонезу. Наступним викласти подрібнений чорнослив, а зверху — горіхи.
Останнім шаром викласти тертий буряк, розрівняти і покрити майонезом.
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