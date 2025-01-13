Яскраво та апетитно: рецепт салату "Граф"

Буряк робить салат яскравішим і смачнішим.

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Незважаючи на те, що свята залишилися позаду, рецепт смачного і ситного салату ніколи не буде зайвим у кулінарному блокноті будь-якої господині. Пропонуємо взяти на замітку рецепт салату "Граф" із блогу "Проста Кулінарія. Рецепти". Варіацій цієї страви є кілька. Цей відрізняється від інших тим, що в його складі є варений буряк.

Салат "Граф"

Інгредієнти:

варена картопля — 250 г;

куряче філе — 200 г;

консервований горошок — 100 г;

варені яйця — 4 шт;

чорнослив — 10 шт;

волоський горіх — 40 г;

цибуля — 1–2 головки;

червоний буряк — 1 шт;

сіль/перець;

майонез;

лавровий лист;

ароматний перець.

Для маринаду:

сіль/цукор — по 1/2 ч. л;

оцет — 2 ст. л;

вода — 50 мл.

Спосіб приготування:

У киплячу воду покласти куряче філе. Додати сіль, духмяний перець і лавровий лист. Варити 10 хвилин. М'ясо залишити остигати в бульйоні.

Цибулю почистити і порізати кубиками, замаринувати.

Картоплю, буряк і яйця зварити до готовності. Усе остудити, почистити. Крупно натерти картоплю, яйця і червоний буряк. Філе нарізати кубиком або розтягнути на волокна.

Чорнослив і горіхи подрібнити зручним способом.

Дно тарілки змастити майонезом і викласти картоплю. Посолити та поперчити за смаком. Покрити тонким шаром майонезу. Викласти мариновану цибулю, потім — знову сіточку з майонезу. Наступний шар — м'ясо, зверху — майонез, потім — горошок.

Далі — яйця, які посолити та поперчити, покривши сіточкою з майонезу. Наступним викласти подрібнений чорнослив, а зверху — горіхи.

Останнім шаром викласти тертий буряк, розрівняти і покрити майонезом.

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