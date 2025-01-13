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Їжа

Яскраво та апетитно: рецепт салату "Граф"

салат граф, рецепт салату
Фото: Скриншот

Буряк робить салат яскравішим і смачнішим.

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Незважаючи на те, що свята залишилися позаду, рецепт смачного і ситного салату ніколи не буде зайвим у кулінарному блокноті будь-якої господині. Пропонуємо взяти на замітку рецепт салату "Граф" із блогу "Проста Кулінарія. Рецепти". Варіацій цієї страви є кілька. Цей відрізняється від інших тим, що в його складі є варений буряк.

Салат "Граф"

Інгредієнти:

  • варена картопля — 250 г;
  • куряче філе — 200 г;
  • консервований горошок — 100 г;
  • варені яйця — 4 шт;
  • чорнослив — 10 шт;
  • волоський горіх — 40 г;
  • цибуля — 1–2 головки;
  • червоний буряк — 1 шт;
  • сіль/перець;
  • майонез;
  • лавровий лист;
  • ароматний перець.

Для маринаду:

  • сіль/цукор — по 1/2 ч. л;
  • оцет — 2 ст. л;
  • вода — 50 мл.

Спосіб приготування:

У киплячу воду покласти куряче філе. Додати сіль, духмяний перець і лавровий лист. Варити 10 хвилин. М'ясо залишити остигати в бульйоні.

Цибулю почистити і порізати кубиками, замаринувати.

Картоплю, буряк і яйця зварити до готовності. Усе остудити, почистити. Крупно натерти картоплю, яйця і червоний буряк. Філе нарізати кубиком або розтягнути на волокна.

Чорнослив і горіхи подрібнити зручним способом.

Дно тарілки змастити майонезом і викласти картоплю. Посолити та поперчити за смаком. Покрити тонким шаром майонезу. Викласти мариновану цибулю, потім — знову сіточку з майонезу. Наступний шар — м'ясо, зверху — майонез, потім — горошок.

Далі — яйця, які посолити та поперчити, покривши сіточкою з майонезу. Наступним викласти подрібнений чорнослив, а зверху — горіхи.

Останнім шаром викласти тертий буряк, розрівняти і покрити майонезом.

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