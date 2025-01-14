Невероятно вкусный сладкий рулет: рецепт выпечки с апельсином и шоколадом
Сверху такой рулет украшают растопленным шоколадом, а крем делают с апельсином для цитрусового аромата.
Если любите вкусные бисквитные рулеты с кремом, то вам точно стоит попробовать эту вкуснейшую выпечку. Рулет готовится просто, а результат получается лучше, чем в кондитерской. Рецептом поделились на сайте Recept.se.
Бисквитный рулет с апельсином и шоколадом
Ингредиенты:
- 3 яйца;
- 1½ стакана сахарного песка;
- 2 стакана пшеничной муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 2 ч. л. молотой корицы;
- ½ стакана молока.
Для крема:
- 150 г сливочного масла комнатной температуры;
- 2 стакана сахарной пудры;
- 2 ч. л. ванильного сахара;
- 1 яичный желток;
- тертая цедра одного апельсина;
- 1½ ч. л. выжатого апельсинового сока;
- 50 г темного шоколада.
Для украшения:
- 50 г шоколада;
- апельсиновая цедра для украшения.
Разогрейте духовку на 225 градусов. Яйца и сахар взбейте до пышности. Просейте вместе пшеничную муку, разрыхлитель и корицу. Добавляем смесь в тесто попеременно с молоком. Выложите тесто в длинную форму размером примерно 30х40 см, застеленную бумагой для выпечки.
Выпекайте в середине духовки около 7 минут. Переверните пирог на лист бумаги для выпечки и аккуратно снимите пергамент, на которой выпекался бисквит. Дайте бисквиту остыть под влажным полотенцем.
И приготовьте крем. Надо перемешать сливочное масло, сахарную пудру и ванильный сахар до кремовой консистенции. Добавьте яичный желток, апельсиновую цедру и сок. Нанесите крем на бисквит. Посыпьте измельченным шоколадом и сверните рулет, помогая себе пергаментом. Оставьте в холодильнике минимум на 20 минут. Украсьте рулет сверху растопленным шоколадом и апельсиновой цедрой.
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