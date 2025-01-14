Невероятно вкусный сладкий рулет: рецепт выпечки с апельсином и шоколадом

Сверху такой рулет украшают растопленным шоколадом, а крем делают с апельсином для цитрусового аромата.

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Если любите вкусные бисквитные рулеты с кремом, то вам точно стоит попробовать эту вкуснейшую выпечку. Рулет готовится просто, а результат получается лучше, чем в кондитерской. Рецептом поделились на сайте Recept.se.

Бисквитный рулет с апельсином и шоколадом

Ингредиенты:

3 яйца;

1½ стакана сахарного песка;

2 стакана пшеничной муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

2 ч. л. молотой корицы;

½ стакана молока.

Для крема:

150 г сливочного масла комнатной температуры;

2 стакана сахарной пудры;

2 ч. л. ванильного сахара;

1 яичный желток;

тертая цедра одного апельсина;

1½ ч. л. выжатого апельсинового сока;

50 г темного шоколада.

Для украшения:

50 г шоколада;

апельсиновая цедра для украшения.

Разогрейте духовку на 225 градусов. Яйца и сахар взбейте до пышности. Просейте вместе пшеничную муку, разрыхлитель и корицу. Добавляем смесь в тесто попеременно с молоком. Выложите тесто в длинную форму размером примерно 30х40 см, застеленную бумагой для выпечки.

Выпекайте в середине духовки около 7 минут. Переверните пирог на лист бумаги для выпечки и аккуратно снимите пергамент, на которой выпекался бисквит. Дайте бисквиту остыть под влажным полотенцем.

И приготовьте крем. Надо перемешать сливочное масло, сахарную пудру и ванильный сахар до кремовой консистенции. Добавьте яичный желток, апельсиновую цедру и сок. Нанесите крем на бисквит. Посыпьте измельченным шоколадом и сверните рулет, помогая себе пергаментом. Оставьте в холодильнике минимум на 20 минут. Украсьте рулет сверху растопленным шоколадом и апельсиновой цедрой.

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