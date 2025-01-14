Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Їжа

Неймовірно смачний солодкий рулет: рецепт випічки з апельсином і шоколадом

Бісквітний рулет з апельсином і шоколадом, рулет випічка, солодкий рулет, апельсиновий крем
Фото: 1000.menu | Бісквітний рулет з апельсином і шоколадом

Зверху такий рулет прикрашають розтопленим шоколадом, а крем роблять з апельсином для цитрусового аромату.

Related video

Якщо любите смачні бісквітні рулети з кремом, то вам точно варто спробувати цю смачнючу випічку. Рулет готується просто, а результат виходить кращим, ніж у кондитерській. Рецептом поділилися на сайті Recept.se.

Бісквітний рулет з апельсином і шоколадом

Інгредієнти:

  • 3 яйця;
  • 1½ склянки цукрового піску;
  • 2 склянки пшеничного борошна;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 2 ч. л. меленої кориці;
  • ½ склянки молока.

Для крему:

  • 150 г вершкового масла кімнатної температури;
  • 2 склянки цукрової пудри;
  • 2 ч. л. ванільного цукру;
  • 1 яєчний жовток;
  • терта цедра одного апельсина;
  • 1½ ч. л. вичавленого апельсинового соку;
  • 50 г темного шоколаду.

Для прикраси:

  • 50 г шоколаду;
  • апельсинова цедра для прикраси.

Розігрійте духовку на 225 градусів. Яйця та цукор збийте до пишності. Просійте разом пшеничне борошно, розпушувач і корицю. Додаємо суміш у тісто поперемінно з молоком. Викладіть тісто в довгу форму розміром приблизно 30х40 см, застелену папером для випічки.

Випікайте в середині духовки близько 7 хвилин. Переверніть пиріг на аркуш паперу для випікання й акуратно зніміть пергамент, на якому випікався бісквіт. Дайте бісквіту охолонути під вологим рушником.

І приготуйте крем. Треба перемішати вершкове масло, цукрову пудру та ванільний цукор до кремової консистенції. Додайте яєчний жовток, апельсинову цедру та сік. Нанесіть крем на бісквіт. Посипте подрібненим шоколадом і скрутіть рулет, допомагаючи собі пергаментом. Залиште в холодильнику мінімум на 20 хвилин. Прикрасьте рулет зверху розтопленим шоколадом і апельсиновою цедрою.

Читайте також:

Випічка для гарного настрою: рецепт міні-булочок із маком

Абрикосова галета на сирному тісті : рецепт смачної випічки

Рулет із лаваша з банановою начинкою: як приготувати смачний десерт