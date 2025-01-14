Неймовірно смачний солодкий рулет: рецепт випічки з апельсином і шоколадом
Зверху такий рулет прикрашають розтопленим шоколадом, а крем роблять з апельсином для цитрусового аромату.
Якщо любите смачні бісквітні рулети з кремом, то вам точно варто спробувати цю смачнючу випічку. Рулет готується просто, а результат виходить кращим, ніж у кондитерській. Рецептом поділилися на сайті Recept.se.
Бісквітний рулет з апельсином і шоколадом
Інгредієнти:
- 3 яйця;
- 1½ склянки цукрового піску;
- 2 склянки пшеничного борошна;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 2 ч. л. меленої кориці;
- ½ склянки молока.
Для крему:
- 150 г вершкового масла кімнатної температури;
- 2 склянки цукрової пудри;
- 2 ч. л. ванільного цукру;
- 1 яєчний жовток;
- терта цедра одного апельсина;
- 1½ ч. л. вичавленого апельсинового соку;
- 50 г темного шоколаду.
Для прикраси:
- 50 г шоколаду;
- апельсинова цедра для прикраси.
Розігрійте духовку на 225 градусів. Яйця та цукор збийте до пишності. Просійте разом пшеничне борошно, розпушувач і корицю. Додаємо суміш у тісто поперемінно з молоком. Викладіть тісто в довгу форму розміром приблизно 30х40 см, застелену папером для випічки.
Випікайте в середині духовки близько 7 хвилин. Переверніть пиріг на аркуш паперу для випікання й акуратно зніміть пергамент, на якому випікався бісквіт. Дайте бісквіту охолонути під вологим рушником.
І приготуйте крем. Треба перемішати вершкове масло, цукрову пудру та ванільний цукор до кремової консистенції. Додайте яєчний жовток, апельсинову цедру та сік. Нанесіть крем на бісквіт. Посипте подрібненим шоколадом і скрутіть рулет, допомагаючи собі пергаментом. Залиште в холодильнику мінімум на 20 хвилин. Прикрасьте рулет зверху розтопленим шоколадом і апельсиновою цедрою.
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