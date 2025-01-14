Неймовірно смачний солодкий рулет: рецепт випічки з апельсином і шоколадом

Зверху такий рулет прикрашають розтопленим шоколадом, а крем роблять з апельсином для цитрусового аромату.

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Якщо любите смачні бісквітні рулети з кремом, то вам точно варто спробувати цю смачнючу випічку. Рулет готується просто, а результат виходить кращим, ніж у кондитерській. Рецептом поділилися на сайті Recept.se.

Бісквітний рулет з апельсином і шоколадом

Інгредієнти:

3 яйця;

1½ склянки цукрового піску;

2 склянки пшеничного борошна;

1 ч. л. розпушувача;

2 ч. л. меленої кориці;

½ склянки молока.

Для крему:

150 г вершкового масла кімнатної температури;

2 склянки цукрової пудри;

2 ч. л. ванільного цукру;

1 яєчний жовток;

терта цедра одного апельсина;

1½ ч. л. вичавленого апельсинового соку;

50 г темного шоколаду.

Для прикраси:

50 г шоколаду;

апельсинова цедра для прикраси.

Розігрійте духовку на 225 градусів. Яйця та цукор збийте до пишності. Просійте разом пшеничне борошно, розпушувач і корицю. Додаємо суміш у тісто поперемінно з молоком. Викладіть тісто в довгу форму розміром приблизно 30х40 см, застелену папером для випічки.

Випікайте в середині духовки близько 7 хвилин. Переверніть пиріг на аркуш паперу для випікання й акуратно зніміть пергамент, на якому випікався бісквіт. Дайте бісквіту охолонути під вологим рушником.

І приготуйте крем. Треба перемішати вершкове масло, цукрову пудру та ванільний цукор до кремової консистенції. Додайте яєчний жовток, апельсинову цедру та сік. Нанесіть крем на бісквіт. Посипте подрібненим шоколадом і скрутіть рулет, допомагаючи собі пергаментом. Залиште в холодильнику мінімум на 20 хвилин. Прикрасьте рулет зверху розтопленим шоколадом і апельсиновою цедрою.

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