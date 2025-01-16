Получатся идеально: рецепт приготовления идеальных сырников

Есть несколько секретов, при соблюдении которых, сырники получатся нежными и вкусными.

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Вкусные сырники приготовить очень просто, но нужно соблюдать несколько правил и тогда получится идеально. Главный секрет идеальных сырников —творог нужно протереть через мелкое сито и отжать от влаги. Жирность творога предпочтительна не больше и не меньше 9%. Тесто должно получиться эластичным, чтобы при надавливании сырник не треснул на сковородке, а сохранил форму. Если все сделать правильно, получатся нежные сырники с румяной корочкой. Фокус расскажет, как их приготовить.

Сырники

Ингредиенты:

творог — 350 г;

два яйца;

мука — 6 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

растительное масло.

Положите весь творог в миску и разомните его вилкой, чтобы не осталось крупных кусочков. Добавьте яйца и всыпьте сахар. Тщательно все перемешайте. Лучше не использовать слишком сухой или слишком влажный творог, иначе сырники будут разваливаться в процессе приготовления.

Добавьте в творожное тесто 5 столовых ложек с горкой муки и тщательно перемешайте. Если добавить больше муки, сырники получатся более плотными. Если добавить меньше, то сырники будут нежнее. Но в любом случае должна получиться однородная масса, из которой можно будет лепить сырники.

Разогрейте растительное масло на сковороде. Насыпьте на тарелку немного муки. Далее берите немного творожного теста, делайте небольшие шарики, обкатывайте в муке и приплюсните, формируя сырники.

Обжаривайте сырники 1–2 минуты до появления золотистой корочки. Затем переверните их на другую сторону и также обжарьте. Повторяйте, пока творог не закончится. Подавайте сырники со сметаной, или с джемом по своему вкусу.

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