Вийдуть ідеально: рецепт приготування ідеальних сирників

Є кілька секретів, при дотриманні яких сирники вийдуть ніжними і смачними.

Related video

Смачні сирники приготувати дуже просто, але потрібно дотримуватися кількох правил і тоді вийде ідеально. Головний секрет ідеальних сирників — сир потрібно протерти через дрібне сито і віджати від вологи. Жирність сиру краща не більше і не менше 9%. Тісто має вийти еластичним, щоб під час натискання сирник не тріснув на сковорідці, а зберіг форму. Якщо все зробити правильно, вийдуть ніжні сирники з рум'яною скоринкою. Фокус розповість, як їх приготувати.

Сирники

Інгредієнти:

сир — 350 г;

два яйця;

борошно — 6 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

рослинна олія.

Покладіть весь сир у миску і розімніть його виделкою, щоб не залишилося великих шматочків. Додайте яйця та всипте цукор. Ретельно все перемішайте. Краще не використовувати занадто сухий або занадто вологий сир, інакше сирники будуть розвалюватися в процесі приготування.

Додайте в сирне тісто 5 столових ложок з гіркою борошна і ретельно перемішайте. Якщо додати більше борошна, сирники вийдуть щільнішими. Якщо додати менше, то сирники будуть ніжнішими. Але в будь-якому разі має вийти однорідна маса, з якої можна буде ліпити сирники.

Розігрійте рослинну олію на сковороді. Насипте на тарілку трохи борошна. Далі беріть трохи сирного тіста, робіть невеликі кульки, обкатуйте в борошні та приплюсніть, формуючи сирники.

Обсмажуйте сирники 1-2 хвилини до появи золотистої скоринки. Потім переверніть їх на інший бік і також обсмажте. Повторюйте, поки сир не закінчиться. Подавайте сирники зі сметаною, або з джемом на свій смак.

Читайте також:

Смачні вареники з сиром: рецепт популярної української страви

Їжте сир щодня: 5 дивовижних властивостей, які поліпшать здоров'я

Вареники з ягодами та сиром: рецепт смачних ласощів