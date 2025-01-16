Домашние котлеты: секреты приготовления и самый простой рецепт

Котлеты можно делать из телятины, свинины, говядины, курицы. Но есть секреты приготовления самых вкусных котлет.

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Чаще всего для приготовления домашних котлет берут смесь свиного и говяжьего фарша. Классическое соотношение фарша для таких котлет — две части говядины и одна часть свинины. Если взять слишком много свинины, будет жирно, если только говядину — котлеты могут получиться суховатыми. Фокус расскажет, как приготовить самые вкусные домашние котлеты.

Домашние котлеты: секреты приготовления

Не стоит пренебрегать яйцами. На 1 кг фарша нужно добавить 2–3 яйца. Если положить больше, то котлеты получатся резиновыми.

Добавьте черствый белый хлеб, или батон. Хлеб добавляют не для экономии, а для того, чтобы он впитал мясной сок и удержал его внутри.

Берите черствый батон, свежий мякиш делает котлеты более плотными и тяжелыми и придает им кисловатый привкус. Если же под рукой нет ничего, кроме свежего батона, то ее можно раскрошить и подсушить на сковороде или в духовке. Или замешать в фарш вместо хлеба панировочные сухари. Но тогда нужно добавить немного сливок, или молока.

Солить котлеты стоит, когда вы замешиваете фарш. Помните, после жарки соль проявится более явно.

Добавьте измельченный лук для сочности. Если не любите лук, можно добавить другие овощи, например кабачок. Если хотите сочные котлеты — дайте фаршу отдохнуть.

Жарьте котлеты небольшими порциями, на хорошо разогретой сковороде: сначала обжарьте котлеты до корочки на довольно сильном огне с двух сторон, а затем, убавив огонь, накройте крышкой и доведите до готовности 4–7 минут.

Можно, обжарив, убрать котлеты в духовку и дать им дойти при 180 градусах примерно за то же время.

Домашние котлеты

Ингредиенты:

мясной фарш — 500 г;

одна луковица;

панировочные сухари — 50 г;

сливки — 150 мл;

соль — 1 ч. л.;

молотый черный перец — по вкусу

мука — 100 г;

растительное масло;

одно яйцо.

Сухари залейте сливками и оставьте на 5–10 минут. Измельчите лук и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Смешайте фарш с размокшими сухарями, луком, яйцом. Посолите и поперчите. Слегка отбейте готовый фарш. Формируйте котлеты, окуная руки в холодную воду. Обваливайте котлеты в муке и жарьте на разогретой сковороде с растительным маслом.

Обжарьте котлеты с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета, по 2–3 минуты с каждой стороны.

Обжаренные котлеты переложите на противень, застеленный пергаментом и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут. Подавать домашние котлетки лучше всего с картофельным пюре.

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