Домашні котлети: секрети приготування та найпростіший рецепт

Котлети можна робити з телятини, свинини, яловичини, курки. Але є секрети приготування найсмачніших котлет.

Related video

Найчастіше для приготування домашніх котлет беруть суміш свинячого та яловичого фаршу. Класичне співвідношення фаршу для таких котлет — дві частини яловичини й одна частина свинини. Якщо взяти занадто багато свинини, буде жирно, якщо тільки яловичину — котлети можуть вийти сухуватими. Фокус розповість, як приготувати найсмачніші домашні котлети.

Домашні котлети: секрети приготування

Не варто нехтувати яйцями. На 1 кг фаршу потрібно додати 2-3 яйця. Якщо покласти більше, то котлети вийдуть гумовими.

Додайте черствий білий хліб, або батон. Хліб додають не для економії, а для того, щоб він ввібрав м'ясний сік і втримав його всередині.

Беріть черствий батон, свіжий м'якуш робить котлети щільнішими й важчими та надає їм кислуватого присмаку. Якщо ж під рукою немає нічого, окрім свіжого батона, то його можна розкришити та підсушити на сковороді або в духовці. Або замішати у фарш замість хліба панірувальні сухарі. Але тоді потрібно додати трохи вершків, або молока.

Солити котлети варто, коли ви замішуєте фарш. Пам'ятайте, після смаження сіль проявиться більш явно.

Додайте подрібнену цибулю для соковитості. Якщо не любите цибулю, можна додати інші овочі, наприклад кабачок. Якщо хочете соковиті котлети — дайте фаршу відпочити.

Смажте котлети невеликими порціями, на добре розігрітій пательні: спочатку обсмажте котлети до скоринки на доволі сильному вогні з двох боків, а потім, збавивши вогонь, накрийте кришкою і доведіть до готовності 4-7 хвилин.

Можна, обсмаживши, прибрати котлети в духовку і дати їм дійти за 180 градусів приблизно за той самий час.

Домашні котлети

Інгредієнти:

м'ясний фарш — 500 г;

одна цибулина;

панірувальні сухарі — 50 г;

вершки — 150 мл;

сіль — 1 ч. л.;

мелений чорний перець — за смаком

борошно — 100 г;

рослинна олія;

одне яйце.

Сухарі залийте вершками та залиште на 5-10 хвилин. Подрібніть цибулю й обсмажте її на олії до золотистого кольору. Змішайте фарш із розмоклими сухарями, цибулею, яйцем. Посоліть і поперчіть. Злегка відбийте готовий фарш. Формуйте котлети, занурюючи руки в холодну воду. Обвалюйте котлети в борошні та смажте на розігрітій сковороді з олією.

Обсмажте котлети з обох боків до золотисто-коричневого кольору, по 2-3 хвилини з кожного боку.

Обсмажені котлети перекладіть на деко, застелене пергаментом, і відправте в духовку, розігріту до 180 градусів, на 15 хвилин. Подавати домашні котлетки найкраще з картопляним пюре.

Читайте також:

Не молоко і не вода: як зробити картопляне пюре смачнішим

Як готували котлети в 1935 році: старовинний рецепт приготування

Краще приготувати одразу велику порцію: рецепт баварських котлет від шеф-кухаря