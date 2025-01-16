Жареная капуста с беконом и яблоками: простой рецепт вкусного блюда
Это блюдо готовится из молодой капусты, у которой мягкие листья.
Молодая капуста очень быстро готовится. А потому гарнир из нее можно приготовить, даже когда времени мало, или желания стоять на кухне долго. А в сочетании с беконом жареная капуста превращается в прекрасное самостоятельное блюдо. Фокус расскажет, как приготовить это вкусное и простое блюдо.
Жареная капуста с беконом и яблоком
Ингредиенты:
- 500 г молодой капусты;
- 150 г бекона или копченой грудинки;
- 1 зеленое яблоко;
- 1 средняя луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 100 мл яблочного сидра или белого вина;
- оливковое масло;
- соль, свежемолотый черный перец.
Поставьте большую сковороду на средний огонь и разогрейте в ней немного оливкового, или другого растительного масла. Нарежьте бекон небольшими кусочками и положите в сковороду. Жарьте, помешивая, пока бекон не станет золотистым. Переложите кусочки бекона на бумажное полотенце.
Очистите лук и чеснок, мелко нарежьте. Положите лук и чеснок в сковороду и жарьте до мягкости, около пяти минут.
Пока жарится лук, тонко нашинкуйте капусту. Очистите яблоко и нарежьте небольшими кубиками.
Увеличьте огонь и добавьте в сковороду капусту. Жарьте, помешивая, 5–7 минут. Затем верните в сковороду бекон, добавьте яблоки, посолите и поперчите.
Влейте в сковороду сидр или вино и готовьте еще 5 минут. Снимите с огня и сразу же подавайте к столу.
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