Жареная капуста с беконом и яблоками: простой рецепт вкусного блюда

Это блюдо готовится из молодой капусты, у которой мягкие листья.

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Молодая капуста очень быстро готовится. А потому гарнир из нее можно приготовить, даже когда времени мало, или желания стоять на кухне долго. А в сочетании с беконом жареная капуста превращается в прекрасное самостоятельное блюдо. Фокус расскажет, как приготовить это вкусное и простое блюдо.

Жареная капуста с беконом и яблоком

Ингредиенты:

500 г молодой капусты;

150 г бекона или копченой грудинки;

1 зеленое яблоко;

1 средняя луковица;

2 зубчика чеснока;

100 мл яблочного сидра или белого вина;

оливковое масло;

соль, свежемолотый черный перец.

Поставьте большую сковороду на средний огонь и разогрейте в ней немного оливкового, или другого растительного масла. Нарежьте бекон небольшими кусочками и положите в сковороду. Жарьте, помешивая, пока бекон не станет золотистым. Переложите кусочки бекона на бумажное полотенце.

Очистите лук и чеснок, мелко нарежьте. Положите лук и чеснок в сковороду и жарьте до мягкости, около пяти минут.

Пока жарится лук, тонко нашинкуйте капусту. Очистите­ яблоко и нарежьте небольшими кубиками.

Увеличьте огонь и добавьте в сковороду капусту. Жарьте, помешивая, 5–7 минут. Затем верните в сковороду бекон, добавьте яблоки, посолите и поперчите.

Влейте в сковороду сидр или вино и готовьте еще 5 минут. Снимите с огня и сразу же подавайте к столу.

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