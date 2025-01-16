Смажена капуста з беконом і яблуками: простий рецепт смачної страви

Цю страву готують із молодої капусти, у якої м'яке листя.

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Молода капуста дуже швидко готується. А тому гарнір із неї можна приготувати, навіть коли часу обмаль, або бажання стояти на кухні довго. А в поєднанні з беконом смажена капуста перетворюється на прекрасну самостійну страву. Фокус розповість, як приготувати цю смачну і просту страву.

Смажена капуста з беконом і яблуком

Інгредієнти:

500 г молодої капусти;

150 г бекону або копченої грудинки;

1 зелене яблуко;

1 середня цибулина;

2 зубчики часнику;

100 мл яблучного сидру або білого вина;

оливкова олія;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Поставте велику сковорідку на середній вогонь і розігрійте в ній трохи оливкової або іншої рослинної олії. Наріжте бекон невеликими шматочками і покладіть у сковороду. Смажте, помішуючи, поки бекон не стане золотистим. Перекладіть шматочки бекону на паперовий рушник.

Очистіть цибулю та часник, дрібно наріжте. Покладіть цибулю і часник у пательню і смажте до м'якості, близько п'яти хвилин.

Поки смажиться цибуля, тонко наріжте капусту. Очистіть яблуко та наріжте невеликими кубиками.

Збільште вогонь і додайте в сковороду капусту. Смажте, помішуючи, 5-7 хвилин. Потім поверніть у сковороду бекон, додайте яблука, посоліть і поперчіть.

Влийте в сковорідку сидр або вино і готуйте ще 5 хвилин. Зніміть із вогню й одразу ж подавайте до столу.

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