Смажена капуста з беконом і яблуками: простий рецепт смачної страви
Цю страву готують із молодої капусти, у якої м'яке листя.
Молода капуста дуже швидко готується. А тому гарнір із неї можна приготувати, навіть коли часу обмаль, або бажання стояти на кухні довго. А в поєднанні з беконом смажена капуста перетворюється на прекрасну самостійну страву. Фокус розповість, як приготувати цю смачну і просту страву.
Смажена капуста з беконом і яблуком
Інгредієнти:
- 500 г молодої капусти;
- 150 г бекону або копченої грудинки;
- 1 зелене яблуко;
- 1 середня цибулина;
- 2 зубчики часнику;
- 100 мл яблучного сидру або білого вина;
- оливкова олія;
- сіль, свіжомелений чорний перець.
Поставте велику сковорідку на середній вогонь і розігрійте в ній трохи оливкової або іншої рослинної олії. Наріжте бекон невеликими шматочками і покладіть у сковороду. Смажте, помішуючи, поки бекон не стане золотистим. Перекладіть шматочки бекону на паперовий рушник.
Очистіть цибулю та часник, дрібно наріжте. Покладіть цибулю і часник у пательню і смажте до м'якості, близько п'яти хвилин.
Поки смажиться цибуля, тонко наріжте капусту. Очистіть яблуко та наріжте невеликими кубиками.
Збільште вогонь і додайте в сковороду капусту. Смажте, помішуючи, 5-7 хвилин. Потім поверніть у сковороду бекон, додайте яблука, посоліть і поперчіть.
Влийте в сковорідку сидр або вино і готуйте ще 5 хвилин. Зніміть із вогню й одразу ж подавайте до столу.
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