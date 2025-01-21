Голубцы с мясом и рисом: рецепт вкусного блюда

Голубцы в сметанном соусе прекрасно подходят для ужина.

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Голубцы — одно из самых популярных украинских блюд. Аппетитный мясной фарш, завернутый в сочные капустные листья и соус — это очень вкусно. И приготовить голубцы очень просто. Рецептом поделились на сайте Rud.

Для приготовления классических голубцов лучше всего подходит свинина. Если же выберете говядину или курятину, добавьте в фарш немного масла — так мясо внутри голубцов не будет сухим.

Чтобы в процессе приготовления голубцы не распадались, сначала их обжаривают на сковороде, а затем плотно выкладывают в кастрюлю швами вниз. Дно кастрюли предварительно выстилают несколькими капустными листьями.

Голубцы

Ингредиенты:

кочан свежей капусты;

фарш из свинины — 0,5 кг;

рис — 0,5 стакана;

морковь — 2 шт;

две луковицы;

сметана — 250 г

томатная паста — 2 ст. л.

кетчуп — 2 ст. л.

растительное масло, соль, перец.

Ставим на плиту большую кастрюлю с водой. Пока вода закипает, вырезаем из капусты твердую внутреннюю часть.

Погружаем капусту в кипяток и держим на слабом огне пять минут. Переворачиваем на другую сторону и варим еще 2-3 минуты.

Выкладываем кочан на тарелку и даем остыть. Разбираем капусту на отдельные листья, обрезаем утолщения у оснований.

Рис отвариваем до полуготовности. Фарш смешиваем с отваренным рисом.

Лук мелко нарезаем, морковь натираем на крупной терке. Выкладываем овощи на сковороду и пассеруем 5-7 минут до мягкости. Добавляем половину овощной заправки к свинине с рисом. Солим, перчим. Тщательно вымешиваем фарш для голубцов.

На подготовленные капустные листы выкладываем небольшое количество начинки и заворачиваем голубцы.

В большую кастрюлю с толстым дном кладем голубцы. Сверху выкладываем слой овощной заправки. В двух стаканах воды разводим томатную пасту, добавляем сметану и кетчуп. Солим. Заливаем соусом голубцы. Жидкость должна почти полностью покрывать голубцы и ставим голубцы в разогретую духовку и тушим в течение часа при температуре 180 °С.

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