Голубцы с мясом и рисом: рецепт вкусного блюда
Голубцы в сметанном соусе прекрасно подходят для ужина.
Голубцы — одно из самых популярных украинских блюд. Аппетитный мясной фарш, завернутый в сочные капустные листья и соус — это очень вкусно. И приготовить голубцы очень просто. Рецептом поделились на сайте Rud.
Для приготовления классических голубцов лучше всего подходит свинина. Если же выберете говядину или курятину, добавьте в фарш немного масла — так мясо внутри голубцов не будет сухим.
Чтобы в процессе приготовления голубцы не распадались, сначала их обжаривают на сковороде, а затем плотно выкладывают в кастрюлю швами вниз. Дно кастрюли предварительно выстилают несколькими капустными листьями.
Голубцы
Ингредиенты:
- кочан свежей капусты;
- фарш из свинины — 0,5 кг;
- рис — 0,5 стакана;
- морковь — 2 шт;
- две луковицы;
- сметана — 250 г
- томатная паста — 2 ст. л.
- кетчуп — 2 ст. л.
- растительное масло, соль, перец.
Ставим на плиту большую кастрюлю с водой. Пока вода закипает, вырезаем из капусты твердую внутреннюю часть.
Погружаем капусту в кипяток и держим на слабом огне пять минут. Переворачиваем на другую сторону и варим еще 2-3 минуты.
Выкладываем кочан на тарелку и даем остыть. Разбираем капусту на отдельные листья, обрезаем утолщения у оснований.
Рис отвариваем до полуготовности. Фарш смешиваем с отваренным рисом.
Лук мелко нарезаем, морковь натираем на крупной терке. Выкладываем овощи на сковороду и пассеруем 5-7 минут до мягкости. Добавляем половину овощной заправки к свинине с рисом. Солим, перчим. Тщательно вымешиваем фарш для голубцов.
На подготовленные капустные листы выкладываем небольшое количество начинки и заворачиваем голубцы.
В большую кастрюлю с толстым дном кладем голубцы. Сверху выкладываем слой овощной заправки. В двух стаканах воды разводим томатную пасту, добавляем сметану и кетчуп. Солим. Заливаем соусом голубцы. Жидкость должна почти полностью покрывать голубцы и ставим голубцы в разогретую духовку и тушим в течение часа при температуре 180 °С.
Читайте также:
Так получается намного вкуснее: рецепт голубцов из савойской капусты
Если максимально упростить рецепт: самые быстрые и очень ленивые голубцы