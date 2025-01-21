Голубці з м"ясом та рисом: рецепт смачної страви

Голубці в сметанному соусі чудово підходять для вечері.

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Голубці – одна із найпопулярніших українських страв. Апетитний м’ясний фарш, загорнутий у соковите капустяне листя і соус – це дуже смачно. І приготувати голубці дуже просто. Рецептом поділились на сайті Rud.

Для приготування класичних голубців найкраще підходить свинина. Якщо ж оберете яловичину або курятину, додайте до фаршу трохи олії — так м’ясо всередині голубців не буде сухим.

Щоб у процесі приготування голубці не розпадалися, спочатку їх обсмажують на сковороді, а потім щільно викладають у каструлю швами донизу. Дно каструлі попередньо вистилають кількома капустяними листками.

Голубці

Інгредієнти:

качан свіжої капусти;

фарш із свинини — 0,5 кг;

рис — 0,5 склянки;

морква — 2 шт.;

дві цибулини;

сметана — 250 г

томатна паста — 2 ст. л.

кетчуп — 2 ст. л.

рослинна олія, сіль, перець.

Ставимо на плиту велику каструлю з водою. Доки вода закипає, вирізаємо з капустини тверду внутрішню частину.

Занурюємо капусту в окріп і тримаємо на слабкому вогні п'ять хвилин. Перевертаємо на інший бік та варимо ще 2–3 хвилини.

Викладаємо качан на тарілку та даємо охолонути. Розбираємо капустину на окремі листки, обрізаємо потовщення біля основ.

Рис відварюємо до напівготовності. Фарш змішуємо із відвареним рисом.

Цибулю дрібно нарізаємо, моркву натираємо на грубій тертці. Викладаємо овочі на сковороду й пасеруємо 5–7 хвилин до м’якості. Додаємо половину овочевої заправки до свинини з рисом. Солимо, перчимо. Ретельно вимішуємо фарш для голубців.

На підготовлені капустяні листи викладаємо невелику кількість начинки та загортаємо голубці.

У велику каструлю з товстим дном кладемо голубці. Зверху викладаємо шар овочевої заправки. У двох склянках води розводимо томатну пасту, додаємо сметану та кетчуп. Солимо. Заливаємо соусом голубці. Рідина повинна майже повністю покривати голубці і ставимо голубці в розігріту духовку й тушкуємо протягом години за температури 180 °С.

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