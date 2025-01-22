Домашняя халва: рецепт любимого десерта без лишних хлопот

Минимум ингредиентов и усилий – и на выходе получится десерт, вкус которого многими любим с детства.

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Халва – восточная сладость, которая давно полюбилась как детям, так и взрослым. Она не только вкусная, но и очень полезная, особенно в сезон холодов. Она незаменима при простуде, анемии, инсульте, истощении, упадке сил после тяжелой длительной болезни. Благодаря высокой калорийности сладость быстро утоляет голод, наполняет организм энергией и жизненной силой. Чтобы полакомиться этим десертом, не обязательно отправляться в магазин. Ее легко можно приготовить дома. Как именно, рассказала и показала известный украинский кулинарный блогер Валерия Велигура.

Халва

Ингредиенты:

семена подсолнечника очищенные – 400 гр;

сахар – 200 гр;

вода – 55 мл;

яичный белок – 1 шт;

соль – щепотка;

сахарная пудра – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Очищенные семена подсолнечника обжарить на сухой сковороде, постоянно перемешивая, на среднем огне до золотистого приятного цвета (10-15 мин). Сразу, пока они горячие, пересыпать их в блендер и измельчить до состояния пасты.

Сахар смешать с водой и довести до кипения. Варить на среднем огне 3–4 минуты (до температуры 115-120 градусов). В это время яичный белок смешать с солью и взбить в пену. Продолжая взбивать, добавить сахарную пудру и взбить до пиков. Затем постепенно ввести горячий сироп и взбивать несколько минут. Добавить пасту из семечек и перемешать.

Выложить халву в любую форму, очень хорошо утрамбовать, накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на несколько часов или на ночь.

Готовую халву вынуть из формочек и можно наслаждаться ее вкусом.

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