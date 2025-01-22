Домашня халва: рецепт улюбленого десерту без зайвого клопоту

Мінімум інгредієнтів і зусиль — і на виході вийде десерт, смак якого багатьма улюблений з дитинства.

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Халва — східні солодощі, які давно полюбилися як дітям, так і дорослим. Вона не тільки смачна, а й дуже корисна, особливо в сезон холодів. Вона незамінна в разі застуди, анемії, інсульту, виснаження, занепаду сил після важкої тривалої хвороби. Завдяки високій калорійності солодощі швидко втамовують голод, наповнюють організм енергією та життєвою силою. Щоб поласувати цим десертом, не обов'язково вирушати в магазин. Її легко можна приготувати вдома. Як саме, розповіла і показала відома українська кулінарна блогерка Валерія Велігура.

Халва

Інгредієнти:

насіння соняшнику очищене – 400 г;

цукор – 200 г;

вода – 55 мл;

яєчний білок – 1 шт;

сіль – дрібка;

цукрова пудра – 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

Очищене насіння соняшнику обсмажити на сухій сковороді, постійно перемішуючи, на середньому вогні до золотистого приємного кольору (10-15 хв). Одразу, поки воно гаряче, пересипати його в блендер і подрібнити до стану пасти.

Цукор змішати з водою і довести до кипіння. Варити на середньому вогні 3-4 хвилини (до температури 115-120 градусів). У цей час яєчний білок змішати з сіллю і збити в піну. Продовжуючи збивати, додати цукрову пудру і збити до піків. Потім поступово ввести гарячий сироп і збивати кілька хвилин. Додати пасту з насіння і перемішати.

Викласти халву в будь-яку форму, дуже добре утрамбувати, накрити харчовою плівкою і прибрати в холодильник на кілька годин або на ніч.

Готову халву вийняти з формочок і можна насолоджуватися її смаком.

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