Лучше, чем из магазина: рецепт домашнего шоколадного масла
Цедра апельсина придает шоколадному маслу особый вкусовой акцент и делает его еще ароматнее.
Ароматное, с ярким вкусом шоколадное масло не обязательно покупать. Его можно приготовить дома, и оно будет еще вкуснее, чем покупное. Как это сделать, рассказала и показала известный украинский кулинарный блогер Валерия Велигура.
Шоколадное масло
Ингредиенты:
- шоколад – 100 гр;
- масло (82,5%) – 200 гр;
- цедра 1 апельсина;
- корица – 1/2 ч. л;
- какао – 20 гр.
Способ приготовления:
В кастрюле воду довести до кипения и убавить огонь. Сверху поставить емкость с шоколадом, чтобы она не касалась воды, и дать ему подтаять. Перемешать, чтобы он полностью растаял, добавить мягкое сливочное масло и держать на огне, как показано на видео, до полного растворения.
Снять массу с огня, добавить цедру апельсина, корицу, какао и тщательно перемешать. Дать остыть до комнатной температуры и вылить в форму. Убрать в холодильник до застывания (2-3 часа). ⠀
Чтобы масло можно было вынуть из формы и хранить его в масленке, лучше использовать при заливке силиконовую или пластиковую форму. Масло необходимо ставить не в холодильник, а отправить на ночь в После этого снять форму и поставить в холодильник на несколько часов для разморозки.
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