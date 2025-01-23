Лучше, чем из магазина: рецепт домашнего шоколадного масла

Цедра апельсина придает шоколадному маслу особый вкусовой акцент и делает его еще ароматнее.

Related video

Ароматное, с ярким вкусом шоколадное масло не обязательно покупать. Его можно приготовить дома, и оно будет еще вкуснее, чем покупное. Как это сделать, рассказала и показала известный украинский кулинарный блогер Валерия Велигура.

Шоколадное масло

Ингредиенты:

шоколад – 100 гр;

масло (82,5%) – 200 гр;

цедра 1 апельсина;

корица – 1/2 ч. л;

какао – 20 гр.

Способ приготовления:

В кастрюле воду довести до кипения и убавить огонь. Сверху поставить емкость с шоколадом, чтобы она не касалась воды, и дать ему подтаять. Перемешать, чтобы он полностью растаял, добавить мягкое сливочное масло и держать на огне, как показано на видео, до полного растворения.

Снять массу с огня, добавить цедру апельсина, корицу, какао и тщательно перемешать. Дать остыть до комнатной температуры и вылить в форму. Убрать в холодильник до застывания (2-3 часа). ⠀

Чтобы масло можно было вынуть из формы и хранить его в масленке, лучше использовать при заливке силиконовую или пластиковую форму. Масло необходимо ставить не в холодильник, а отправить на ночь в После этого снять форму и поставить в холодильник на несколько часов для разморозки.

Читайте также:

Невероятно вкусный сладкий рулет: рецепт выпечки с апельсином и шоколадом

Торт с абрикосами и шоколадом: простой рецепт вкуснейшего десерта

Простой пирог с шоколадом и какао: самый простой рецепт вкуснейшего десерта