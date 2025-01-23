Краще, ніж із магазину: рецепт домашнього шоколадного масла

Цедра апельсина надає шоколадному маслу особливого смакового акценту і робить його ще ароматнішим.

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Ароматне, з яскравим смаком шоколадне масло не обов'язково купувати. Його можна приготувати вдома, і воно буде ще смачнішим, ніж покупне. Як це зробити, розповіла і показала відома українська кулінарна блогерка Валерія Велігура.

Шоколадне масло

Інгредієнти:

шоколад – 100 г;

масло (82,5%) – 200 г;

цедра 1 апельсина;

кориця – 1/2 ч. л;

какао – 20 г.

Спосіб приготування:

У каструлі воду довести до кипіння і зменшити вогонь. Зверху поставити ємність із шоколадом, щоб вона не торкалася води, і дати йому підтанути. Перемішати, щоб він повністю розтанув, додати м'яке вершкове масло і тримати на вогні, як показано на відео, до повного розчинення.

Зняти масу з вогню, додати цедру апельсина, корицю, какао і ретельно перемішати. Дати охолонути до кімнатної температури і вилити у форму. Прибрати в холодильник до застигання (2-3 години). ⠀

Щоб масло можна було вийняти з форми і зберігати його в маслянці, краще використовувати під час заливання силіконову або пластикову форму. Масло необхідно ставити не в холодильник, а відправити на ніч у Після цього зняти форму і поставити в холодильник на кілька годин для розморожування.

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