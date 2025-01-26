Самое простое тесто на кефире: рецепт заливного пирога с курицей

Кроме курицы в пирог кладут твердый сыр и грибы. И блюдо получается изумительно вкусным.

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Заливные пироги хороши тем, что вам не придется долго возиться с тестом. Просто заливаете им начинку и запекаете в духовке. Блюдо получается сытное и сочное. Если у вас есть лесные грибы – готовьте с ними, но можно использовать любые грибы по вашему вкусу: вешенки, или шампиньоны. Фокус расскажет, как приготовить вкусный заливной пирог.

Заливной пирог с курицей

Ингредиенты:

фарш куриный — 400 г;

грибы — 400 г;

сыр твердый — 150 г;

одна луковица;

растительное масло — 50 г

кинза — 10 г;

петрушка — 10 г;

соль, свежемолотый черный перец.

Для теста:

кефир — 400 мл;

мука — 200 г;

два яйца;

разрыхлитель — 1 ч. л. с горкой;

сахар — 1/2 ч. л.;

соль — 1/4 ч. л.

Сначала приготовьте тесто. В миску разбейте яйца, добавьте сахар и соль, взбейте до легкой пены. Влейте в миску кефир и хорошо перемешайте.

Муку просейте с разрыхлителем и всыпьте в кефирно-яичную смесь постепенно, тщательно размешивая. Можно это делать венчиком, или миксером. Готовое тесто отставьте на 15 минут.

И приготовьте начинку. Нарежьте грибы и обжарьте на разогретой с растительным маслом сковороде. Лук мелко нарежьте, как и зелень, добавьте в куриный фарш, посолите и поперчите.

Натрите сыр на крупной терке. Форму для пирога смажьте растительным маслом. Вылейте в форму примерно половину теста. Первым слоем положите грибы, на грибы выложите фарш, накройте все сыром. Залейте начинку остатками теста. Разровняйте и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Готовьте примерно 40–45 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

Готовый пирог достаньте из духовки и дайте ему немного остыть.

Куриный фарш для начинки можно не обжаривать. А если используете кусочки куриного фили, то их лучше обжарить, или просто использовать уже готовую курицу. На сковородку, разогретую с растительным маслом, положите вначале нарезанный лук и тушите 3–5 минут, потом добавьте кусочки филе и обжаривайте, помешивая, еще минут 5–7. Если не любите кинзу, то не кладите ее, или замените на другу зелень.

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