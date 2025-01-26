Самое простое тесто на кефире: рецепт заливного пирога с курицей
Кроме курицы в пирог кладут твердый сыр и грибы. И блюдо получается изумительно вкусным.
Заливные пироги хороши тем, что вам не придется долго возиться с тестом. Просто заливаете им начинку и запекаете в духовке. Блюдо получается сытное и сочное. Если у вас есть лесные грибы – готовьте с ними, но можно использовать любые грибы по вашему вкусу: вешенки, или шампиньоны. Фокус расскажет, как приготовить вкусный заливной пирог.
Заливной пирог с курицей
Ингредиенты:
- фарш куриный — 400 г;
- грибы — 400 г;
- сыр твердый — 150 г;
- одна луковица;
- растительное масло — 50 г
- кинза — 10 г;
- петрушка — 10 г;
- соль, свежемолотый черный перец.
Для теста:
- кефир — 400 мл;
- мука — 200 г;
- два яйца;
- разрыхлитель — 1 ч. л. с горкой;
- сахар — 1/2 ч. л.;
- соль — 1/4 ч. л.
Сначала приготовьте тесто. В миску разбейте яйца, добавьте сахар и соль, взбейте до легкой пены. Влейте в миску кефир и хорошо перемешайте.
Муку просейте с разрыхлителем и всыпьте в кефирно-яичную смесь постепенно, тщательно размешивая. Можно это делать венчиком, или миксером. Готовое тесто отставьте на 15 минут.
И приготовьте начинку. Нарежьте грибы и обжарьте на разогретой с растительным маслом сковороде. Лук мелко нарежьте, как и зелень, добавьте в куриный фарш, посолите и поперчите.
Натрите сыр на крупной терке. Форму для пирога смажьте растительным маслом. Вылейте в форму примерно половину теста. Первым слоем положите грибы, на грибы выложите фарш, накройте все сыром. Залейте начинку остатками теста. Разровняйте и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Готовьте примерно 40–45 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
Готовый пирог достаньте из духовки и дайте ему немного остыть.
Куриный фарш для начинки можно не обжаривать. А если используете кусочки куриного фили, то их лучше обжарить, или просто использовать уже готовую курицу. На сковородку, разогретую с растительным маслом, положите вначале нарезанный лук и тушите 3–5 минут, потом добавьте кусочки филе и обжаривайте, помешивая, еще минут 5–7. Если не любите кинзу, то не кладите ее, или замените на другу зелень.
Читайте также:
Французский яблочный пирог: рецепт самой нежной выпечки к чаю
Рецепт от бабушки: как приготовить вкусный пирог с капустой на быстром дрожжевом тесте
Рецепт, который покорил соцсети: как приготовить пирог с грибами и луком (видео)