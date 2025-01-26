Найпростіше тісто на кефірі: рецепт заливного пирога з куркою

Крім курки в пиріг кладуть твердий сир і гриби. І страва виходить дивовижно смачною.

Related video

Заливні пироги гарні тим, що вам не доведеться довго возитися з тістом. Просто заливаєте ним начинку і запікаєте в духовці. Страва виходить ситна та соковита. Якщо у вас є лісові гриби — готуйте з ними, але можна використовувати будь-які гриби за вашим смаком: гливи, або печериці. Фокус розповість, як приготувати смачний заливний пиріг.

Заливний пиріг із куркою

Інгредієнти:

фарш курячий — 400 г;

гриби — 400 г;

сир твердий — 150 г;

одна цибулина;

рослинна олія — 50 г

кінза — 10 г;

петрушка — 10 г;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Для тіста:

кефір — 400 мл;

борошно — 200 г;

два яйця;

розпушувач — 1 ч. л. з гіркою;

цукор — 1/2 ч. л.;

сіль — 1/4 ч. л.

Спочатку приготуйте тісто. У миску розбийте яйця, додайте цукор і сіль, збийте до легкої піни. Влийте в миску кефір і добре перемішайте.

Борошно просійте з розпушувачем і всипте в кефірно-яєчну суміш поступово, ретельно розмішуючи. Можна це робити вінчиком, або міксером. Готове тісто відставте на 15 хвилин.

І приготуйте начинку. Наріжте гриби й обсмажте на розігрітій з олією сковороді. Цибулю дрібно наріжте, як і зелень, додайте в курячий фарш, посоліть і поперчіть.

Натріть сир на крупній тертці. Форму для пирога змастіть рослинною олією. Вилийте у форму приблизно половину тіста. Першим шаром покладіть гриби, на гриби викладіть фарш, накрийте все сиром. Залийте начинку залишками тіста. Розрівняйте і відправте в розігріту до 180 градусів духовку. Готуйте приблизно 40-45 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою.

Готовий пиріг дістаньте з духовки і дайте йому трохи охолонути.

Курячий фарш для начинки можна не обсмажувати. А якщо використовуєте шматочки курячої філі, то їх краще обсмажити, або просто використовувати вже готову курку. На сковорідку, розігріту з рослинною олією, покладіть спочатку нарізану цибулю і тушкуйте 3-5 хвилин, потім додайте шматочки філе і обсмажуйте, помішуючи, ще хвилин 5-7. Якщо не любите кінзу, то не кладіть її, або замініть на іншу зелень.

Читайте також:

Французький яблучний пиріг: рецепт найніжнішої випічки до чаю

Рецепт від бабусі: як приготувати смачний пиріг із капустою на швидкому дріжджовому тісті

Рецепт, який підкорив соцмережі: як приготувати пиріг із грибами та цибулею (відео)