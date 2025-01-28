Идеальный завтрак: как приготовить самую вкусную овсяную кашу

Для многих овсянка – это правильное начало нового дня, а некоторые ее терпеть не могут. Но овсянка полезна.

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Как правильно сварить вкусную овсяную кашу из хлопьев – этим вопросом задаются и те, кто постоянно ест овсянку и те, кто только пробует ввести ее в свой рацион. Можно сварить кашу из цельного зерна — это будет вкусно, но очень долго. А с хлопьями все гораздо проще и быстрее. Фокус расскажет, как приготовить вкусную овсянку.

Овсяные хлопья готовят долго: зерно сортируют, моют, два раза обрабатывают паром и только после этого расплющивают в хлопья, которые и попадают к нам на стол.

Стоит помнить, что тонкие хлопья быстрее усвоятся, но у них более высокий гликемический индекс. Это нужно учитывать людям, больным сахарным диабетом.

Самая полезная овсяная каша — сваренная из крупных хлопьев "Геркулес" длительной варки.

Как правильно варить овсяную кашу

Самый правильный способ — это готовить овсянку на воде. На пачках с хлопьями обычно написано, сколько варить овсяную кашу. Если это мелкие тонкие быстроразваривающиеся хлопья, то нужно залить их кипятком и дать разбухнуть. Такую кашу можно посолить и добавить оливкового или сливочного масла — калорий будет чуть больше, но у каши появится вкус.

Овсянка Фото: Getty Images

Можно сварить кашу на молоке в кастрюле, сдобрив маслом и добавив сахара и соли. Такая каша получится очень вкусной, но калорий в ней получится много. Для сравнения: 1 порция каши (100 г) на воде — 73 ккал, а на молоке — 89 ккал. И это без прочих добавок.

Правильная овсяная каша получится, если сварить густую кашу на воде, а потом добавить молоко или сливки. Сахар и соль по вкусу. Можно и вовсе без сахара, только посолить и добавить кусочек сливочного масла.

Овсяная каша

Ингредиенты:

1/2 стакана хлопьев;

1,5 стакана воды и/или молока.

Нужно взять хлопьев и жидкости в соотношении 1:2,5–3. Варится овсяная каша из традиционных хлопьев "Геркулес" 15–20 минут.

Что касается других хлопьев, более мелких и тонких, время варки будет меняться, а соотношение хлопьев и жидкости будет таким:

для густой вязкой овсяной каши 1:2;

для полувязкой каши 1:2,5;

для жидкой каши 3:3,5.

Как приготовить овсяную кашу в микроволновке

Соотношение хлопьев и жидкости такое же, как при варке овсяной каши в кастрюле. Насыпьте в мисочку хлопья, залейте водой, молоком или водой вместе с молоком. Перемешайте, закройте крышкой и поставьте в микроволновку. Включите на максимальную мощность и готовьте 3 минуты. Готовую кашу надо перемешать, по желанию заправить маслом, сахаром, солью, положить изюм, нарезанное яблоко, орехи. Вместо сахара можно добавить мед.

Ленивая овсяная каша

Если говорить о максимальной пользе овсянки, то, конечно, ее лучше вообще не варить. А значит, готовить ленивую кашу. Замоченные хлопья полезнее вареных. Просто залейте хлопья быстрого приготовления любимым кисломолочным продуктом — кефиром, йогуртом, ряженкой или молоком: коровьим либо растительным. Можно залить яблочным соком. Поставить миску с ленивой кашей в холодильник на ночь — и утром завтрак готов.

Что добавлять в овсяную кашу

Овсяную кашу можно сделать еще вкуснее и полезнее. Овсянка сочетается с любыми свежими и сушеными фруктами и ягодами, с орехами, медом, вареньем и специями

Овсянка Фото: Freepik

Можно добавить разные ягоды и нарезанные на кусочки свежие фрукты, любимые сухофрукты, цукаты, орехи, семена подсолнуха и чиа, шоколад, мед, кленовый сироп, варенье. Из специй к сладкой овсянке подойдут корица и ваниль. Если предпочитаете соленый вариант, то можно положить мягкий сыр, фету, брынзу, жареный бекон, любые тушеные овощи по вашему вкусу.

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