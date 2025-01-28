Ідеальний сніданок: як приготувати найсмачнішу вівсяну кашу

Для багатьох вівсянка — це правильний початок нового дня, а дехто її терпіти не може. Але вівсянка корисна.

Related video

Як правильно зварити смачну вівсяну кашу з пластівців — це питання ставлять собі і ті, хто постійно їсть вівсянку, і ті, хто тільки пробує ввести її у свій раціон. Можна зварити кашу з цільного зерна — це буде смачно, але дуже довго. А з пластівцями все набагато простіше і швидше. Фокус розповість, як приготувати смачну вівсянку.

Вівсяні пластівці готують довго: зерно сортують, миють, двічі обробляють парою і тільки після цього розплющують на пластівці, які й потрапляють до нас на стіл.

Варто пам'ятати, що тонкі пластівці швидше засвояться, але в них вищий глікемічний індекс. Це потрібно враховувати людям, хворим на цукровий діабет.

Найкорисніша вівсяна каша — зварена з великих пластівців "Геркулес" тривалого варіння.

Як правильно варити вівсяну кашу

Найправильніший спосіб — це готувати вівсянку на воді. На пачках із пластівцями зазвичай написано, скільки варити вівсяну кашу. Якщо це дрібні тонкі пластівці, що швидко розварюються, то потрібно залити їх окропом і дати розбухнути. Таку кашу можна посолити і додати оливкової олії або вершкового масла — калорій буде трохи більше, але в каші з'явиться смак.

Вівсянка Фото: Getty Images

Можна зварити кашу на молоці в каструлі, присмачивши олією, додавши цукру і солі. Така каша вийде дуже смачною, але калорій у ній вийде багато. Для порівняння: 1 порція каші (100 г) на воді — 73 ккал, а на молоці — 89 ккал. І це без інших добавок.

Правильна вівсяна каша вийде, якщо зварити густу кашу на воді, а потім додати молоко або вершки. Цукор і сіль за смаком. Можна і зовсім без цукру, тільки посолити і додати шматочок вершкового масла.

Вівсяна каша

Інгредієнти:

1/2 склянки пластівців;

1,5 склянки води та/або молока.

Потрібно взяти пластівців і рідини у співвідношенні 1:2,5-3. Вариться вівсяна каша з традиційних пластівців "Геркулес" 15-20 хвилин.

Що стосується інших пластівців, дрібніших і тонших, час варіння змінюватиметься, а співвідношення пластівців і рідини буде таким:

для густої в'язкої вівсяної каші 1:2;

для напівв'язкої каші 1:2,5;

для рідкої каші 3:3,5.

Як приготувати вівсяну кашу в мікрохвильовці

Співвідношення пластівців і рідини таке саме, як під час варіння вівсяної каші в каструлі. Насипте в мисочку пластівці, залийте водою, молоком або водою разом із молоком. Перемішайте, закрийте кришкою і поставте в мікрохвильовку. Увімкніть на максимальну потужність і готуйте 3 хвилини. Готову кашу треба перемішати, за бажанням заправити маслом, цукром, сіллю, покласти родзинки, нарізане яблуко, горіхи. Замість цукру можна додати мед.

Лінива вівсяна каша

Якщо говорити про максимальну користь вівсянки, то, звісно, її краще взагалі не варити. А отже, готувати ледачу кашу. Замочені пластівці корисніші за варені. Просто залийте пластівці швидкого приготування улюбленим кисломолочним продуктом — кефіром, йогуртом, ряжанкою або молоком: коров'ячим чи рослинним. Можна залити яблучним соком. Поставити миску з лінивою кашею в холодильник на ніч — і вранці сніданок готовий.

Що додавати у вівсяну кашу

Вівсяну кашу можна зробити ще смачнішою та кориснішою. Вівсянка поєднується з будь-якими свіжими та сушеними фруктами і ягодами, з горіхами, медом, варенням і спеціями

Вівсянка Фото: Freepik

Можна додати різні ягоди та нарізані на шматочки свіжі фрукти, улюблені сухофрукти, цукати, горіхи, насіння соняшнику та чіа, шоколад, мед, кленовий сироп, варення. Зі спецій до солодкої вівсянки підійдуть кориця і ваніль. Якщо віддаєте перевагу солоному варіанту, то можна покласти м'який сир, фету, бринзу, смажений бекон, будь-які тушковані овочі на ваш смак.

Читайте також:

Каша з поганою репутацією може бути смачною: як приготувати перловку з куркою та овочами

Не ідеальна пара. Дієтологиня розповіла чи можна їсти кашу разом із м'ясом

Що зробити із залишками каші: рецепти смачних страв