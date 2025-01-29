Куриная грудка в сливочно-грибном соусе: рецепт изысканного блюда (видео)

Это блюдо подойдет как для ужина по будням, так и для изысканного ужина с друзьями.

Related video

Быстрый рецепт куриной грудки в сливочном соусе с грибами, который является настоящим героем этого блюда. Это отличный вариант соуса для постного мяса куриной грудки, добавляющий сочности и вау-эффекта! Рецептом поделились на сайте Recipe Tin Eats.

Для этого блюда используется две куриные грудки, которые разрезают горизонтально, чтобы получить четыре стейка. Филе бедра без костей тоже подойдет. Если вы используете бедра, то рекомендуется отбить мясо, чтобы выровнять толщину и получить более ровную поверхность, чтобы оно прожарилось до более равномерной хрустящей корочки.

Здесь подойдут любые виды небольших грибов, которые можно нарезать ломтиками. Вешенки или грибы шиитаке отлично подойдут – или стандартные белые шампиньоны.

И обязателен секретный ингредиент – белое вино, которое придаст соусу вкуса, особенно если использовать его для деглазирования сковороды. Деглазирование – это когда вы используете жидкость (вино в данном случае) для растворения золотистых кусочков, прилипших ко дну сковороды после подачи курицы.

И к такому блюду отлично подойдет гарнир, который впитает весь соус: картофельное пюре, или его низкоуглеводная версия – сливочное пюре из цветной капусты.

Паста, полента, пюре из бобов или простой рис тоже подойдут.

Курица в сливочно-грибном соусе

Ингредиенты:

2 куриные грудки, большие (без костей и кожи) — 600-700 г;

1/2 ч. л. соли;

черный перец;

1/4 стакана муки;

15 г / 1 ст. л. несоленого сливочного масла.

Для грибного соуса:

30 г / 2 ст. л. несоленого сливочного масла;

300 г грибов, нарезанных ломтиками;

2 зубчика чеснока, измельченных;

1/4 стакана сухого белого вина;

1/2 стакана куриного или овощного бульона (или теплой воды);

1 стакан густых сливок, жирных;

1/2 стакана пармезана, мелко натертого на терке.

Разделите грудку: разрежьте каждую грудку пополам по горизонтали, чтобы получилось 4 тонких стейка.

Посыпьте мукой: посыпьте каждую сторону солью и перцем, затем посыпьте мукой и распределите ее пальцами по всей поверхности.

Растопите 15 г масла в большой сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне. Добавьте курицу и готовьте с каждой стороны по 2 1/2 минуты до золотисто-коричневого цвета и полной готовности. Выньте из сковороды, накройте крышкой и держите в тепле.

Приготовьте грибы: в ту же сковороду добавьте оставшееся масло и увеличьте огонь до сильного. Добавьте грибы и готовьте 4 минуты. Затем добавьте чеснок, щепотку соли и перца и продолжайте готовить еще минуту, пока чеснок и грибы не станут золотистыми.

Дегласируйте сковороду: добавьте белое вино — оно будет пузыриться и выделять пар! Готовьте 30 секунд, соскребая пригоревшее дно сковороды, пока вино почти не испарится, а запах алкоголя не исчезнет.

Добавьте куриный бульон, интенсивно готовьте в течение 1 минуты, чтобы он почти испарился. Затем добавьте сливки, убавьте огонь до среднего и варите в течение 2 минут, пока он не уменьшится в объеме и слегка не загустеет. Добавьте пармезан, попробуйте и при необходимости добавьте больше соли и перца.

Верните курицу в соус на 30 секунд (чтобы она слегка прогрелась) и подавайте с гарниром по вашему выбору.

Читайте также:

Идеальная запеченная курица на праздничный стол: простой рецепт

Курица "Женись на мне": рецепт трендового блюда (видео)

Курица по-римски со сладким перцем: рецепт вкусного и сочного второго блюда